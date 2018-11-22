12:09
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Скандал з KFC у Будинку профспілок: голова поліції Києва дав пораду протестувальникам

      1368 Читать новость на русском
      Андрій Крищенко зреагував на протести біля Будинку профспілок через відкриття KFC
      Андрій Крищенко зреагував на протести біля Будинку профспілок через відкриття KFC / Informator.news

      Головний поліцейський Києва Андрій Крищенко 22 листопада прокоментував протести та затримання їх учасників біля Будинку профспілок у Києві, де активісти влаштували акцію незгоди з відкриттям у будівлі ресторану KFC.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

      Головний правоохоронець столиці зазначив, що поліцейські встановили особи затриманих активістів, відібрали пояснення і відпустили їх. Слідчі вивчать усі зібрані матеріали і нададуть правову кваліфікацію цій події.

      Читайте також: "Я в легкому ах*ї від того, що відбувається": Найєм прокоментував події біля Будинку профспілок

      Хочу наголосити: поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці. Тому вирішувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у Будинку профспілок слід у правовому полі,
      – заявив Крищенко.

      Він додав, що за фактом застосування правоохоронцями спецзасобів під час інциденту (газових балончиків) призначене службове розслідування. Його матеріали будуть передані в органи прокуратури.

      Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві активісти С14 влаштували протести біля Будинку профспілок у зв’язку з відкриттям у будівлі ресторану KFC: відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдну загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".

      Правоохоронці побили та затримали 6 активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.

      Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту. Цю інформацію підтвердили і в поліції.

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.

      За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

      Теги: Новини України Новини Києва Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві протести Поліція Сутички
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мовне питання: чому в Україні переважає преса російською та чи варто чекати змін
      сьогодні , 11:05 Мовне питання: чому в Україні переважає преса російською та чи варто чекати змін
      316
      Марионетки России к выборам президента Украины готовы
      сьогодні , 08:40 Марионетки России к выборам президента Украины готовы
      Злой Одессит 1628
      #ІнтерполНеНаш
      21 листопада , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 734
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      21 листопада , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 1563
      Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      21 листопада , 21:01 Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      447
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Росія оголосила Яроша в міжнародний розшук
       5 березня 2014 , 11:13
      Фюле розповів про план виходу України з кризи
      25 січня 2014 , 11:36
      Манчіні: Я планував зіграти проти України та Польщі різними складами
       8 жовтня , 21:08
      Юний талант Динамо, який може перейти в Шахтар, зацікавив Аякс
       21 листопада , 13:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук