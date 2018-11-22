Скандал з KFC у Будинку профспілок: голова поліції Києва дав пораду протестувальникам

Головний поліцейський Києва Андрій Крищенко 22 листопада прокоментував протести та затримання їх учасників біля Будинку профспілок у Києві, де активісти влаштували акцію незгоди з відкриттям у будівлі ресторану KFC.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Головний правоохоронець столиці зазначив, що поліцейські встановили особи затриманих активістів, відібрали пояснення і відпустили їх. Слідчі вивчать усі зібрані матеріали і нададуть правову кваліфікацію цій події.

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Хочу наголосити: поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці. Тому вирішувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у Будинку профспілок слід у правовому полі,

– заявив Крищенко.

Він додав, що за фактом застосування правоохоронцями спецзасобів під час інциденту (газових балончиків) призначене службове розслідування. Його матеріали будуть передані в органи прокуратури.

Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві активісти С14 влаштували протести біля Будинку профспілок у зв’язку з відкриттям у будівлі ресторану KFC: відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдну загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".



Правоохоронці побили та затримали 6 активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.



Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту. Цю інформацію підтвердили і в поліції.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.