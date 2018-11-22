Скандал з KFC у Будинку профспілок: Масі Найєм вперше прокоментував напад на себе

Вже другий день активісти вимагають закриття нового ресторану мережі фаст-фудів KFC. Відкриття головного конкурента McDonald's у Будинку профспілок було 21 листопада, якраз у День річниці Євромайдану.

"Я вважаю ганебним відкриття цього закладу у Будинку профспілок, де загинули люди, при чому загинули в пожежі. А тепер в цьому фаст-фуді продають смажену курятину. Це ображає почуття не тільки учасників революції Гідності, а й всіх свідомих громадян українців", – прокоментував журналіст Дмитро Гнап.

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На вході до ресторану активісти зупиняють відвідувачів, аби розповісти про ті події. Представники компанії мережі швидкого харчування не бачать причин для обурення.

21 листопада відкриття ресторану завершилося бійкою. Розгнівані протестувальники розписали стіни ресторану, поліція заходилася затримувати активістів. Під час сутичок постраждав правозахисник Масі Найєм.

"Насправді, це перешкоджання і втручання у роботу захисника. Заяву я написав вчора, і вже вчора отримав довідку в лікарні. Все нормально, після лікарні дали щось капати, в принципі пече, але нормально", – прокоментував правозахисник Масі Найєм.



Масі Найєм

Затриманих вже відпустили.

"Хочу наголосити, поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці. Тому розв'язувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у Будинку профспілок слід у правовому полі", – заявив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.



KFC у Будинку профспілок

Офіс мережі відомого фаст-фуду, який займається затвердженням відкриття нових ресторанів, розташований у Москві. Саме така адреса підрозділу – Старопетрівський проїзд – була вказана на українському сайті мережі ресторанів KFC. Тож, аби стати партнером компанії та отримати право на відкриття брендового закладу – українські підприємці мають звертатися до Москви.

Московську адресу із сайту вже забрали. 22 листопада активісти свого досягнули, ресторан закрився, але лише до 23 листопада, тому протести продовжаться.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану?У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула. За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишніх високопосадовців СБУ.