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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Скандал з KFC у Будинку профспілок: ресторан подякував поліції за затримання активістів

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      Скандал з KFC у Будинку профспілок: ресторан зреагував на затримання протестувальників
      Скандал з KFC у Будинку профспілок: ресторан зреагував на затримання протестувальників / The-village.com.ua

      У ресторані KFC, що зі скандалом відкрився у приміщенні Будинку профспілок у Києві, подякували поліції "за забезпечення правопорядку" в день відкриття закладу, 21 листопада. В цей день поліція побила та затримала 6 активістів, які протестували проти відкриття ресторану.

      Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці "KFC - Київ, вул. Хрещатик, 18".

      "А ви вже подякували поліції за забезпечення правопорядку в день святкового відкриття? Дякуємо!", – сказано у повідомленні.

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      Цей допис обурив активістів, які 21 листопада протестували проти відкриття KFC у Будинку профспілок та були затримані правоохоронцями. Так, своє невдоволення у Facebook опублікував лідер організації С14 Сергій Мазур.

      "Заходимо і пишемо теплі слова. КФС, де гідність?", – написав активіст.

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      KFC Київ скандал Будинок профспілок протести С14 сЕРГІЙ мАЗУР
      Допис Сергія Мазура

      Ініціативу лідера С14 підтримали інші Facebook-користувачі.

      Обережно! У дописах присутня ненормативна лексика!

      KFC Київ скандал Будинок профспілок соцмережі
      Користувачі соцмереж критикують KFC

      Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві активісти С14 влаштували протести біля Будинку профспілок у зв’язку з відкриттям у будівлі ресторану KFC: відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдну загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".

      Правоохоронці побили та затримали 6 активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.

      Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту. Цю інформацію підтвердили і в поліції.

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.

      За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

       

       

      Теги: Новини Києва Новини України Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві протести Скандал Сутички Поліція
      Джерело: 24 канал
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