Скандал з KFC у Будинку профспілок: ресторан подякував поліції за затримання активістів

У ресторані KFC, що зі скандалом відкрився у приміщенні Будинку профспілок у Києві, подякували поліції "за забезпечення правопорядку" в день відкриття закладу, 21 листопада. В цей день поліція побила та затримала 6 активістів, які протестували проти відкриття ресторану.

Про це свідчить повідомлення на Facebook-сторінці "KFC - Київ, вул. Хрещатик, 18".

"А ви вже подякували поліції за забезпечення правопорядку в день святкового відкриття? Дякуємо!", – сказано у повідомленні.

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Цей допис обурив активістів, які 21 листопада протестували проти відкриття KFC у Будинку профспілок та були затримані правоохоронцями. Так, своє невдоволення у Facebook опублікував лідер організації С14 Сергій Мазур.

"Заходимо і пишемо теплі слова. КФС, де гідність?", – написав активіст.

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Допис Сергія Мазура

Ініціативу лідера С14 підтримали інші Facebook-користувачі.

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Користувачі соцмереж критикують KFC

Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві активісти С14 влаштували протести біля Будинку профспілок у зв’язку з відкриттям у будівлі ресторану KFC: відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдну загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".



Правоохоронці побили та затримали 6 активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.



Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту. Цю інформацію підтвердили і в поліції.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.