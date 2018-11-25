Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві: праворадикали оголосили про закриття фастфуду

У Києві в Будинку профспілок закрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. У Федерації Профспілок України визнали, що розважальні заклади у у будівлі, яка стала символом Революції Гідності, відкривати недоцільно.

Про це повідомив координатор праворадикальної організації С14 Сергій Мазур.

Читайте також: Скандал з KFC у Будинку профспілок: Масі Найєм вперше прокоментував напад на себе

КФС вже закрито, але винний орендодавець не покараний,

– написав Мазур на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що представники С14, а також Рада ветеранів АТО мали зустріч із керівництвом Федерації Профспілок України. Під час неї учасники дійшли згоди в недоцільності відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок.



Сергій Мазур про закриття KFC у Будинку профспілок

Окрім цього, Мазур наголосив, що людина, яка надала оренду KFC має понести покарання.