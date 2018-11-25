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      Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві: праворадикали оголосили про закриття фастфуду

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      KFC у Будинку профспілок у Києві
      KFC у Будинку профспілок у Києві / фото з відкритих джерел

      У Києві в Будинку профспілок закрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. У Федерації Профспілок України визнали, що розважальні заклади у у будівлі, яка стала символом Революції Гідності, відкривати недоцільно.

      Про це повідомив координатор праворадикальної організації С14 Сергій Мазур.

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      КФС вже закрито, але винний орендодавець не покараний,
      – написав Мазур на своїй сторінці у Facebook.

      Він також зазначив, що представники С14, а також Рада ветеранів АТО мали зустріч із керівництвом Федерації Профспілок України. Під час неї учасники дійшли згоди в недоцільності відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок.

      Сергій Мазур Будинок профспілок KFC профспілки Євромайдан
      Сергій Мазур про закриття KFC у Будинку профспілок

      Окрім цього, Мазур наголосив, що людина, яка надала оренду KFC має понести покарання.

      "Історія не закрита до повного виконання обіцянок і надання гарантій, що нам більше не доведеться проводити акції під недоречними закладами", – додав координатор С14.

      Нагадаємо, 22 листопада у Києві у згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила українців, тож вони влаштували у столиці акцію протесту. Зокрема, активісти розфарбували вітрини закладу.

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану?У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.

      За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій "Альфа" Олега Присяжного та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

      Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві: хроніка подій
      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Скандал Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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