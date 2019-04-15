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      Скандал з кінотеатром "Київ": КМДА визначилась із новим орендатором

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      Новий орендатор кінотеатру "Київ" – "Сінема-Центр"
      Новий орендатор кінотеатру "Київ" – "Сінема-Центр" / kyivcity.gov.ua

      Після всіх перипетій у кінотеатру "Київ" таки з'явиться новий орендатор. Переможцем конкурсу на право оренди приміщення, який відбувся 15 квітня, стала компанія "Сінема-Центр".

      Там запропонували платити за оренду будівлі 2 мільйони 119 тисяч гривень на місяць. Власницею компанії є Любов Лісовська.

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      Конкурс траслювали онлайн на YouTube-каналі Київської міської державної адміністрації. 

      Приміщення кінотеатру "Київ" віддали "Сінема-Центру": відео

      За право орендувати приміщення кінотеатру "Київ" (останній винаймав будівлю ще з 1999 року) також боролись громадська організація "Молодість", "Мультиплекс-Холдинг", "Планета Кіно" і "Таурус-Альянс".

      В чому суть скандалу з кінотеатром "Київ"?4 січня закінчився термін дії договору оренди кінотеатру "Київ" з міською держадміністрацією. У жовтні 2018 року Культурний центр звернувся до КМДА щодо його продовження, та жодної відповіді не отримував аж поки про долю кінотеатру почали говорити у ЗМІ.

      Згодом у КМДА дали пояснення, мовляв, хочуть провести конкурс серед потенційних орендарів, оскільки культурний центр за старим договором нібито мало платить – 47 тисяч гривень у місяць. "Перемогу на конкурсі отримає той, хто зможе гарантувати більшу орендну плату. Стартова ціна: 700 тисяч гривень за місяць", – сказав директор департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь.

      8 квітня Київська міська рада на своєму сайті оприлюднила рішення про проведення нового конкурсу через електронну торгову систему ProZorro.

      Організатори фестивалю "Молодість" та Одеського міжнародного кінофестивалю, "Держкіно", "Українська кіноакадемія" підтримали колектив кінотеатру "Київ" та виступили проти рішення департаменту.

      Дивіться відео про скандал з орендою будівлі кінотеатру "Київ":

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      Теги: Новини України Новини культури Новини нерухомості Новини Києва Оренда нерухомості Кіно
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