Скандал з кінотеатром "Київ": конкурс на пошуки орендаря призупинено

Київська міська рада призупинила проведення конкурсу, що мав визначити нового орендаря кінотеатру "Київ" і бути відкритим для громадськості.

Заявки від потенційних орендарів почнуть приймати після того, як буде ухвалене остаточне рішення. Про це повідомила газета "Хрещатик".

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8 квітня Київська міська рада на своєму сайті оприлюднила рішення про проведення нового конкурсу через електронну торгову систему ProZorro.

Попередній конкурс мав відбутися 15 квітня за ініціативи заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Слончака.

Однак організатори фестивалю "Молодість" та Одеського міжнародного кінофестивалю, "Держкіно", "Українська кіноакадемія" підтримали колектив кінотеатру "Київ" та виступили проти рішення департаменту й Слончака. За їхніми словами, те, що вони пропонували – це були фактично пусті обіцянки про збереження кінотеатру як артхаусного.

В чому суть скандалу з кінотеатром "Київ"?4 січня закінчився термін дії договору оренди кінотеатру "Київ" з міською держадміністрацією. У жовтні 2018 року Культурний центр звернувся до КМДА щодо його продовження, та жодної відповіді не отримував аж поки про долю кінотеатру почали говорити у ЗМІ.



Згодом у КМДА дали пояснення, мовляв, хочуть провести конкурс серед потенційних орендарів, оскільки культурний центр за старим договором нібито мало платить – 47 тисяч гривень у місяць. "Перемогу на конкурсі отримає той, хто зможе гарантувати більшу орендну плату. Стартова ціна: 700 тисяч гривень за місяць", – сказав директор департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь.



Якщо товариство не виграє конкурс, доля запланованих подій залишиться невідомою. Тож дистриб'ютори та організатори фестивалів вже висловили своє хвилювання щодо цього.

Дивіться відео про скандал з орендою будівлі кінотеатру "Київ":