14:50
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Скандал з кінотеатром "Київ": конкурс на пошуки орендаря призупинено

      353 Читать новость на русском
      Оголошено нові умови конкурсу на оренду кінотеатру "Київ"
      Оголошено нові умови конкурсу на оренду кінотеатру "Київ" / Фото з відкритих джерел

      Київська міська рада призупинила проведення конкурсу, що мав визначити нового орендаря кінотеатру "Київ" і бути відкритим для громадськості.

      Заявки від потенційних орендарів почнуть приймати після того, як буде ухвалене остаточне рішення. Про це повідомила газета "Хрещатик".

      Читайте також: Космічна сума: скільки грошей хочуть у КМДА за оренду будівлі кінотеатру "Київ"

      8 квітня Київська міська рада на своєму сайті оприлюднила рішення про проведення нового конкурсу через електронну торгову систему ProZorro. 

      Попередній конкурс мав відбутися 15 квітня за ініціативи заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Слончака. 

      Однак організатори фестивалю "Молодість" та Одеського міжнародного кінофестивалю, "Держкіно", "Українська кіноакадемія" підтримали колектив кінотеатру "Київ" та виступили проти рішення департаменту й Слончака. За їхніми словами, те, що вони пропонували – це були фактично пусті обіцянки про збереження кінотеатру як артхаусного. 

      В чому суть скандалу з кінотеатром "Київ"?4 січня закінчився термін дії договору оренди кінотеатру "Київ" з міською держадміністрацією. У жовтні 2018 року Культурний центр звернувся до КМДА щодо його продовження, та жодної відповіді не отримував аж поки про долю кінотеатру почали говорити у ЗМІ.

      Згодом у КМДА дали пояснення, мовляв, хочуть провести конкурс серед потенційних орендарів, оскільки культурний центр за старим договором нібито мало платить – 47 тисяч гривень у місяць. "Перемогу на конкурсі отримає той, хто зможе гарантувати більшу орендну плату. Стартова ціна: 700 тисяч гривень за місяць", – сказав директор департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь.

      Якщо товариство не виграє конкурс, доля запланованих подій залишиться невідомою. Тож дистриб'ютори та організатори фестивалів вже висловили своє хвилювання щодо цього.

      Дивіться відео про скандал з орендою будівлі кінотеатру "Київ":

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні
      35120
      Теги: Новини України Новини нерухомості України Оренда нерухомості Новини нерухомості Новини культури Новини Києва ProZorro
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози
      сьогодні , 13:20 Букмекерські ставки на дебати кандидатів у президенти: які прогнози
      2244
      Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      сьогодні , 12:30 Порошенко чи Зеленський: що обіцяють кандидати в економіці
      Тетяна Острікова 665
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 12:19 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      35118
      Россия превращает Крым в наркопритон
      сьогодні , 12:02 Россия превращает Крым в наркопритон
      Отставной подполковник 950
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук