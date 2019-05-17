Скандал з перейменуванням проспекту на честь сталінського маршала Жукова: що про це відомо

У Харкові хочуть скасувати декомунізацію. Зокрема, у місті може знову з'явитись проспект Генерала Жукова, який уже кілька років названий іменем Петра Григоренка. Остаточне рішення мають ухвалити на найближчій сесії міськради.

Петиція Кернеса набрала достатньо підписів

Проспект Григоренка у Харкові до декомунізації носив ім'я генерала Жукова. І зовсім скоро проспекту можуть повернути стару назву.

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Після електронної петиції, яка назбирала достатньо підписів на сайті мерії, чиновники розпочали процес зворотнього перейменування. Проте харків'яни від цього не в захваті.

Мені не треба розповідати ці казки про великого полководця. Мій батько воював, і він все, що міг, мені розповідав. Я проти того, щоб вулиця, на якій я живу, була названа ім'ям кривавого м'ясника,

– сказала харків’янка Еліна Гаєва.

Натомість міський голова Харкова Геннадій Кернес подякував у Facebook всім, хто підтримав таку ініціативу. І обіцяє якнайшвидше розглянути це питання на сесії. Ось цей пост:

Активісти виступають проти цього рішення

Натомість активісти запевняють – будуть пікетувати сесію міськради, яка розглядатиме перейменування проспекту. До того ж, бюст Жукова досі стоїть на проспекті Григоренка.

"Звичайно, в правовому полі ми будемо працювати. Але якщо це не допоможе, то громада зробить так, щоб на сесії не прийняли рішення назвати вулиці іменем Жукова. І цей пам'ятник, він все одно не буде тут стояти", – заявила активістка Міла Денчик.



Проспект Петра Григоренка в Харкові

Але поки одні вважають Жукова "катом" і роздають листівки з довідкою про маршала. Інші його активно підтримують. Так налаштовані деякі пенсіонери міста. Окрім цього, чиновники хочуть повернути і станцію метро Жукова, яка тепер має назву Палац спорту. Проте активісти категоричні.

Жуков був кривавим м'ясником, він посилав без зброї народ визволяти Україну. Дуже багато українців загинуло тоді. До того ж, Жуков ніколи не був у Харкові. Натомість Петро Григоренко тут був і навчався. Він був дисидентом з Гельсінської спілки і займався захистом депортованих кримських татар,

– наголосив активіст Вадим Позняков.

У мерії ж пропонують альтернативний варіант – назвати іменем Петра Григоренка іншу вулицю. Але цього не приймають ані активісти, ані Український інститут національної пам'яті, який назвав перейменування проспекту Петра Григоренка на честь Георгія Жукова порушенням закону. Скандальна ж сесія міськради відбудеться вже наступного тижня.

Чому повернення імені Жукова проспекту в Харкові порушуватиме закон?З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію. Повна його назва – "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки". Цей закон забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.