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      Скандал з прем'єром Чехії: політик може піти у відставку

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      Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш може добровільно піти у відставку через скандал з викраденням сина
      Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш може добровільно піти у відставку через скандал з викраденням сина / Radiosvoboda.org

      Після скандалу з викраденням сина прем'єра і його вивезенням до окупованого Криму через корупційне розслідування, чеські соціал-демократи розглядають можливий варіант заміни глави уряду Андрея Бабіша.

      Про це повідомляє Novinky.cz.

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      Соціал-демократи проведуть зустріч з партією ANO та прем’єр-міністром, щоб послухати роз’яснення  Бабіша щодо звинувачень про викрадення власного сина.

      Чехія відставка Андрея Бабіша прем'єр-міністр скандал з сином
      Віце-прем'єр-міністр Ян Хамашек (CSSD) та прем'єр-міністр Андрей Бабіш (АНО) / Фото Novinky.cz.

      ЗМІ інформують, що соціал-демократи звернулися до словацької моделі, за якою прем'єр добровільно піде у відставку. Його зможе замінити інший представник ANO. Таким чином після відходу Бабіша його наступник з ANO сформує новий кабінет на тих же основах, що й сьогодні.

      Те саме відбулося в Словаччині після вбивства журналіста Яна Куцяка. Прем'єр-міністра і керівника партії Роберта Фіцо замінив його коллега Пітер Пеллегріні.

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      Якщо в ANO не погодяться на план соціал-демократів, то можливий розпуск парламенту, що приведе до дострокових виборів.

      Опозиційні партії Чехії закликали Бабіша піти у відставку.

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію. І взагалі стверджує, що його син так говорить через психічні захворювання.

      Теги: Анексія Криму Новини політики Чехія Скандал
      Джерело: 24 Канал
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