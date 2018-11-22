Скандал з прем’єром Чехії: швейцарський університет скасував виступ Бабіша

Університет Цюріха скасував виступ прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша на відкритті виставки про життя чеських мігрантів у Швейцарії.

Про це повідомляє Parlamentni Listy.

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Колишні чеські емігранти написали відкритого листа. Вони розкритикували участь Бабіша у виставці університетту, вказуючи, зокрема, на його зв’язки з органами державної безпеки в минулому.

Саме з цієї причини видається надзвичайно невідповідним те, що колишній співавтор тоталітарного режиму говоритиме з людьми, які врятувалися від цього режиму,

– заявили автори в листі.

Сам Бабіш завжди заперечував зв’язки із спецслужбами. Виставка про чеських емігрантів запланована в університеті Цюріха 3 грудня, і прем’єр Бабіш повинен був виступити з лекцією на її відкритті.

Натомість, у прес-службі чеського уряду повідомили, що виступ Андрея Бабіша в університеті був скасований через робочий графік прем’єра. Більше того, зараз визначають нову дату для виступу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

Чому розгорівся скандал з прем'єром Чехії?Бабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС, Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік психіатра Діти Протопопової насильно відвіз його в анексований Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.