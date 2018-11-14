Скандал з п'яними водіями "швидкої " у Миколаєві: відома доля працівників

Двох водіїв швидкої допомоги Миколаївського обласного центру меддопомоги та медицини катастроф, які приїхали за викликом на ДТП у стані сильного алкогольного сп’яніння, звільнили з роботи.

Про це заявив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко, повідомляє "Укрінформ".

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Шевченко сказав, що обох водіїв звільнили, а головний лікар отримає догану. Він також додав, що для керівництва управління охорони здоров’я це останнє попередження.

Людина, яка приїжджає за кермом на виклик, де сталося ДТП, не менш відповідальна, ніж та, яка в цей час рятує життя,

– сказав Шевченко.

Головний лікар Андрій Самойлов уточнив, що водіїв звільнили за "статтею".

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Нагадаємо, що у Миколаєві, вночі 14 листопада, поліція виявила одразу двох водіїв швидкої допомоги, які приїхали за викликом на ДТП у стані сильного алкогольного сп’яніння. В одного водія в крові виявили 1,9 проміле алкоголю, а в іншого – 0,64 проміле алкоголю.