Скандал з Росією в ПАРЄ: Кадиров погрожує нардепу Березі через "образу" пропагандистки

25 січня отримала продовження скандальна історія з російською журналісткою-провокаторкою, яка усіляко намагалась дискредитувати українську делегацію в ПАРЄ.

Вона заважала їм давати коментарі нормальним ЗМІ та навмисне наривалася на грубість.

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Український журналіст Сергій Сидоренко відштовхнув Скабєєву від віце-спікера Ірини Геращенко, яку російська пропагандистка намагалась просто перекрикувати і відверто заважала працювати. А після того нардеп Борислав Береза своїми широкими плечима просто не пропускав Скабєєву до Геращенко.

Російські пропагандистські телеканали цю ситуацію перекрутили і представили по-іншому: дивіться відео

Історія отримала продовження скандалу. Рамзан Кадиров, голова Чечні, пригрозив українському нардепу Бориславу Березі. Зокрема написав, що за "образу" російської журналістки на українського народного депутата – "якщо він належним чином не вибачиться перед Ольгою Скабєєвою, обов'язково знайдеться справжній чоловік, який його дістане і вліпить дзвінкий ляпас".



Скріншот з посту Рамзана Кадирова

Нардеп Борислав Береза дав коментар 24 каналу та розповів, що українська делегація вже написала ноту і вони сподіваються, що акредитацію Ольги Скабєєвої як журналістки в ПАРЄ анулюють.

На роботу української делегації акредитація російської пропагандистки ніяк не вплине. Вона хвора людина. А те, що Кадиров щось має до мене, то я можу сказати, що сепаратисти як колись оголосили нагороду за мою голову, так поки її не зняли,

– відповів Борислав Береза.

Що думають про Росію у ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародна організація, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.



У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.



Ще 24 квітня 2018 року ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.