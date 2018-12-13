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      Скандал з російськими біатлоністами в Австрії: деталі розслідування

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      Антон Шипулін
      Антон Шипулін

      Ввечері 12 грудня австрійські правоохоронці навідалися до розташування збірної Росії з біатлону, які прибули на етап Кубка світу в Хохфільцені. Росіян підозрюють у використанні допінгу, що за австрійським законодавством тягне за собою кримінальну відповідальність.

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      Така ситуація не залишилася поза увагою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який подав запит до австрійської влади. У австрійській прокуратурі підтвердили, що вони проводять "попереднє розслідування відносно п'яти керівників російської біатлонної команди за використання заборонених речовин або методів з метою вживання допінгу, а також п'яти спортсменів цієї команди – за фактом шахрайства, пов'язаного з допінгом".

      "Підозрювані брали участь у чемпіонаті світу з біатлону в Хохфільцені в 2017 році. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу Австрії, обвинуваченим оголошено про проведення попереднього розслідування. Обшуки і допити не проводилися", – опублікували відповідь на сайті IBU.

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      Загалом під підозрою олімпійські чемпіони 2014 року в естафеті Антон Шипулін та Олексій Волков, а також Євген Гаранічев, Олександр Логінов та Ірина Старих. Крім них, в опублікованому переліку значаться колишній головний тренер російської збірної з біатлону Олександр Касперович, лікарі та масажисти збірної Артем Кринцилов, Олександр Селявкін, Євген Шутов та Дмитро Топичканов.

      Теги: Новини Росії Спорт Новини біатлону Австрія
      Джерело: 24 Канал
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