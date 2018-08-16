Скандал з технікою Apple в Україні – скільки насправді у нас контрафактних iPhone та iPad

В Україні справді є проблема з "сірим" імпортом продукції Apple. При цьому контрафактних товарів американської компанії становить близько половини від усієї продукції Apple в Україні.

Про це каже керівник напрямку ритейл офіційного дистриб'ютора техніки Apple – компанії "Асбіс-Україна" Віталій Мельниченко, пише портал Retailers.

"За нашими оцінками, "сірий" імпорт становить близько 50%", – каже Мельниченко.

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При цьому інші гравці ринку побутової техніки та електроніки називають цифру у 70%. А от співвласник мережі «Фокстрот» Валерій Маковецький вважає, частка сірої продукції Apple становить 90%.

Більше того, керівник мережі електроніки Brain Тарас Мазур каже, що в Україні близько 90% ринку «грішить» неофіційними товаром.

"Ті ритейлери, які працюють "по-білому" мають досить низькі позиції на ринку. Коли товар ввезений в країну нелегально, продавець може собі дозволити різні знижки та акції – це приваблює клієнтів. Так на деяких ресурсах той же iPhone можна знайти на 20% дешевше", – пояснив Мазур.

Нагадаємо, Чечоткін раніше заявив, що в асортименті магазину Rozetka зникла уся продукція виробництва Apple, бо вся техніка Apple надходить в Україну не офіційно. Що таке контрафактний товар? Це продукція, ввезення або вивіз якої на митну територію країни призводить до порушення прав власника. За контрафакт є порушенням Митного кодексу України