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Скандал зі "Слава Україні": у ПАРЄ пояснили важливість обвалу рейтингу ФІФА у Facebook

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Ар'єв розповів, що історія з обвалом рейтингу ФІФА має колосальне значення
Ар'єв розповів, що історія з обвалом рейтингу ФІФА має колосальне значення / Фото з відкритих джерел

Історія з обвалом рейтингу Міжнародної федерації футболу у Facebook, який стався після флешмобу українських користувачів, що стали на захист футболістів збірної Хорватії, які відсвяткували перемогу на ЧС-2018 у Росії з вигуками "Слава Україні!", має величезне значення поза межами акції.

Таку думку висловив віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, передає "Радіо Свобода".

Читайте також: Українські активісти провели акцію під посольством Хорватії на підтримку Вукоєвіча

"Вся історія з обвалом рейтингу ФІФА насправді має колосальне значення поза межами флешмобу", – сказав чиновник.

За його словами, не зважаючи на те, що Росія намагається внести розбрат між українцями, ситуація з флешмобом проти ФІФА показала інше.

Останніми роками Росія робила все можливе для розсварення і подрібнення патріотично налаштованих українців. Ми гриземося через внутрішні справи натхненно і самовіддано. Ніби назавжди. Я сам вже було відчув щось схоже на розпач, адже за таким вінегретом іде напад, розділених легше ламати. Але якщо чіпають важливе, все стає інакшим. Це свідчить про дорослішання,
– вважає Ар'єв.

Також, віце-президент ПАРЄ наголосив, що "ті понад 150 тисяч, що згуртовано вбивали рейтинг продажної структури, будуть серйозною проблемою для РФ у разі чогось гіршого".

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвіч (входив до тренерського штабу збірної Хорватії) та Домагой Віда (зараз грає за збірну Хорватії) після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки"Слава Україні!" та "Це перемога за "Динамо" та Україну".

Після цього, члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, за "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США). Тож українські користувачі Facebook провели флешмоб проти FIFA, понижуючи рейтинг спільноти.​

 

 

Теги: Новини України Техно Україна – Росія Facebook Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Новини політики ФІФА ПАРЄ
Джерело: 24 Канал
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