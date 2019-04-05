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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Скандали, фейли та курйози: чим відзначилась світова історія дебатів на Заході та в Росії

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      Дебати кандидатів у президенти – це серйозна дискусія. Тільки в Україні підготовка до них перетворилась на шоу. Світова ж практика свідчить, що це – найкращий спосіб показати всю суть кандидатів. Журналісти 24 каналу згадали, як відбувались такі дискусії в інших країнах і чим вони запам’яталися світу.

      Перші у світовій історії теледебати

      Підготовка до теледебатів президента України перетворилася на справжнє шоу. І вже тисячі українців слідкують за батлом Зеленського і Порошенко у соцмережах. А у 1960 році, під час перших у світовій історії телевізійних дебатів кандидатів у президенти, все було набагато скромніше.

      Читайте також: Зеленський – Порошенко: усі відео викликів кандидатів

      Республіканський кандидат – віце-президент Річард Ніксон і кандидат від демократів – Джон Ф. Кеннеді.

      Впродовж дебатів Річард Ніксон помітно нервувався на відміну від Джона Кеннеді та мляво опонував конкуренту. Перші в історії теледебати допомогли демократу зміцнити свої позиці і зрештою виграти президентські вибори. Але після них американцям довелося довго чекати на наступні.

      кененеді ніксон
      Дебати Кеннеді і Ніксона

      Форд і Картер – дебати вперше за 16 років у США

      "Сьогоднішні дебати – перші між кандидатами у президенти за 16 років", – цього разу силами мірялися чинний президент США Джеральд Форд та кандидат Демократичної партії Джиммі Картер.

      Ці дебати стали провальними для республіканця: у 1976 році американці обрали президентом демократа. Теледуель увійшла в історію, завдяки дуже скандальній заяві Джеральда Форда.

      Немає домінування Радянського Союзу у Східній Європі і ніколи не буде за адміністрації Форда,
      – зазначив тоді Форд.

      форд картер
      Дебати Картера і Форда

      Скандальний вислів Ріка Перрі, дебати 2011 року, США

      За всю історію існування американських президентських теледебатів траплялося чимало скандалів і курйозів. Чи не найгучніший з останніх – пов'язаний з виступом Ріка Перрі у 2011 році. Під час своєї промови він просто забув, про що говорив.

      Це три урядові агентства і коли я до них доберуся, то їм буде непереливки. Це агентство з торгівлі, освіти і… що там було третім?
      – сказав Перрі.

      рік перрі
      Рік Перрі

      Рекордні за кількістю переглядів дебати Трампа і Клінтон

      А от рекорд за кількістю переглядів встановили останні дебати – Трампа та Клінтон. За теледуеллю двох політиків спостерігали понад 80 мільйонів глядачів по всьому світу.

      трамп клінтон
      Дебати Трампа і Клінтон

      Перші теледебати Франції

      Перші теледебати претендентів на посаду президента Франції відбулися у 1974 році. І збагатили французьке політичне життя крилатим висловом.

      Я завжди вважав шокуючими і образливими спроби привласнити собі монополію на серце. Пане Міттеране, у вас немає монополії на серце,
      – наголосив тоді кандидат у президенти Франції Валері Жіскар Дестен.

      Під час дебатів Міттеран часто апелював до почуттів і серця як чинників, які допомагають ухвалювати справедливі рішення. А його опонент резонно йому заперечив.

      Я, як президент Республіки, зроблю так, аби судова система була незалежною, – підкреслив кандидат Франсуа Олланд. 

      дестен олланд
      Валері Жіскар Дестен та Франсуа Олланд

      Найдовші дебати: Олланд і Саркозі

      Дебати між Франсуа Олландом та Ніколя Саркозі стали найдовшими у Франції. Всі дві з половиною години домінував соціаліст, який випадково став кандидатом в президенти. З них Франсуа Олланд цілих 5 хвилин говорив про себе як про президента. І переконав співвітчизників. У 2012 році громадяни довірили йому кермо держави.

      олланд і саркозі
      Дебати Олланда і Саркозі

      Скандальні і брудні дебати в Росії

      Президентські теледебати в Росії завжди були скандальними. Їх постійний учасник Владімір Жиріновський ніколи не шкодував образ для своїх опонентів.

      Огидна баба, б*дь остання!
      – сказав він у сторону кандидатки Ксенії Собчак.

      "Ось цей чоловік називає мене б*ю і відьмою на кожні програмі. Розумієте, ви це дозволяєте", – відповіла Собчак.

      собчак жиріновський
      Собчак і Жиріновський на дебатах

      Владімір Путін, який вже 14 років міцно тримається за президентське крісло, жодного разу не брав участі у дебатах. У Кремлі кажуть: начебто для нього немає гідного конкурента. Але, вочевидь, це мають вирішувати виборці, а не кандидат.

      blog_ava
      Тимошенко не відповіла впродовж 24 годин на пропозицію вести дебати між Порошенком та Зеленським
      5 квітня
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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Новини США Новини Росії Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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