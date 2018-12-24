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      Скандали, розслідування та оголошення підозри: найгучніші події року у боротьбі з корупцією

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      Скандали між антикорупційними відомствами і створення Антикорупційного суду, підозра міністру та другому поспіль очільнику фіскалів і закриття справи проти сина міністра внутрішніх справ – це найгучніші події пов'язані з корупцією за рік.

      Лише за один сніданок з сім'єю під час відпочинку на Мальдівах минулого Різдва Петро Порошенко заплатив 4 тисячі доларів. Переліт спеціальним орендованим чартером, готелі та розваги – святкова відпустка з найближчими влетіла президенту в копієчку.

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      Він спершу мовчав, потім таки задекларував витрати, однак на вдвічі меншу суму. Військовий завод, що належить Порошенку, ймовірно, ухиляється від сплати податків.

      Кум Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксани Марченко мають величезний нафтогазовий бізнес в Росії. Водночас Медведчук заходить на українські ринки, скуповує інформаційні телеканали, і таємно зустрічається з Порошенком.

      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук

      Керівник контррозвідки СБУ Сергій Семочко гальмує закупівлю ліків для гемодіалізу, водночас, має кілька шикарних маєтків на 8 мільйонів доларів і родичів з російськими паспортами.

      Сергій Семочко
      Сергій Семочко

      Це найгучніші антикорупційні викриття року, які зробили журналісти. Більшість фігурантів відбулися просто скандалом. Хіба за Демчину та Семочка взялося НАБУ.

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      Бюро цьогоріч оголосило кілька нових гучних підозр. Зокрема, про ймовірне незаконне збагачення міністра-інфраструктури Володимира Омеляна та виконувача обов’язків голови ДФС Мирослава Продана. Хоча запобіжний захід йому обирали не так видовищно, як у 2017 колишньому шефу Роману Насірову.

      Потрапив у скандал і той, чия робота – боротися із корупцією. Назар Холодницький тиснув на суддів, зливав деталі розслідувань – усі таємниці розкрила прослушка, яку вставновили у акваріумі у його кабінеті. Однак, за акваріумну справу Холодницького покарали доганою.

      Назар Холодницький
      Назар Холодницький

      А от керівнику НАБУ Артему Ситнику ГПУ за нібито розголошення таємниці слідства під час розмови з журналістам "Офрекордс" погрожує криміналом. САП, яка мала б бути головним партнером Антикорупційного бюро, стала мало не головним противником.

      Відносини між двома антикорупційними відомствами ілюструє бійка, що відбулася у вересні. Для водія Холодницького сутичка завершилася зламаною рукою. В НАБУ та САП озвучують різні версії того, що тоді відбулось, але відомо, що детективи проводили слідчі дії під спецпрокуратурою.

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура взялася грати на руку владі і гальмувала справи, які веде бюро, кажуть експерти. Частину взагалі закрила. З-під підозри у справі рюкзаків вивели с Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ, а також заступника голови МВС Сергія Чеботаря.

      Він обрав комфорт і ліг під політичну еліту, і після справи Авакова це всім очевидно. Ми маємо ситуацію гіршу, але ми знаємо, через кого вона стає гіршою,
      – відповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Відзначились цього року і законодавці. Вони неодноразово намагались скасувати статтю про незаконне збагачення – подавали законопроекти, які через величезний резонанс, доводилось відкликати. Однак, крім того 59 нардепів звернулися до Конституційного суду, мовляв, стаття порушує презумпцію невинуватості.

      Зараз суд розглядає питання в закритому режимі. Однак, саме в цьому році депутати таки ухвалили закон про Вищий антикорупційний суд, про що 2 роки тому і говорити ніхто не хотів.

      Саме від президента залежало подання законопроекту про Антикорупційний суд, який мав бути поданий ще в 2016 році, і зрозуміло, що не в тому вигляді, в якому він спочатку був поданий, ще більше затягнуло ухвалення цього закону,
      – сказала членкиня Ради громадського контролю НАБУ Олександра Дрік.

      Лише після тиску громадськості, і міжнародної спільноти ключову роль у відборі судді таки віддали міжнародним експертам. Уже закінчились 2 етапи конкурсу до антикорупційного суду. Попереду співбесіди . Хоча експерти вважають, що новий суд не запрацює до кінця березня, бо кому перед виборами потрібно, щоб ув'язнювали своїх.

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України НАБУ САП Назар Холодницький Петро Порошенко Сергій Семочко Корупція Розслідування Скандал
      Джерело: 24 канал
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