Як повідомляють у мережі, дівчину звати Яна і їй 28 років. Вона займається нарощенням вій у Чугуєві на Харківщині.

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Заперечення агресії й антивійськова пропаганда

До "Миротворця" скандальну героїню відео занесли через її висловлювання у сторіз. У базі зазначили, що Яна займається демонстративною неповагою до військових та заперечує російську агресію.

Лашмейкерка у відео справді сказала, що військові воюють "неясно з ким, їх відправляють кудись лежати у затінку і махати ніжками".

Як пізніше виявилося, дівчина обурилася через те, що якась військова начебто вчасно не заплатила за послуги, які вона виконала.

Зауважимо: під час свого хейт-спічу, дівчина використовувала множину і говорила не про одного конкретного військового чи військову, а загалом. Втім, вже за декілька годин вона записала сторіз, де обурилася, мовляв "її слова перекручують".

Заява дівчини про "смердючих" військових: дивіться відео

Що відомо про скандальну лашмейкерку