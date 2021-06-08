Називала військових "п'яними потворами": скандальна лашмейкерка загриміла до Миротворця

Працівниця б'юті-індустрії із Чугуєва відзначилася цинічною заявою щодо українських військових. За слова про "смердючих і обдовбаних потвор" її внесли до бази "Миротворця".
Як повідомляють у мережі, дівчину звати Яна і їй 28 років. Вона займається нарощенням вій у Чугуєві на Харківщині.
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Заперечення агресії й антивійськова пропаганда
До "Миротворця" скандальну героїню відео занесли через її висловлювання у сторіз. У базі зазначили, що Яна займається демонстративною неповагою до військових та заперечує російську агресію.
Лашмейкерка у відео справді сказала, що військові воюють "неясно з ким, їх відправляють кудись лежати у затінку і махати ніжками".
Як пізніше виявилося, дівчина обурилася через те, що якась військова начебто вчасно не заплатила за послуги, які вона виконала.Зауважимо: під час свого хейт-спічу, дівчина використовувала множину і говорила не про одного конкретного військового чи військову, а загалом. Втім, вже за декілька годин вона записала сторіз, де обурилася, мовляв "її слова перекручують".
Заява дівчини про "смердючих" військових: дивіться відео
Що відомо про скандальну лашмейкерку
- За даними телеграм-каналу Катарсис, майстриня з нарощення вій живе та працює у Чугуєві.
- Вона навчалася у Чугуївській школі №1 та навіть була медсестрою у Чугуївській центральній районній лікарні.
- Чоловік Яни їздив у Москву. Сталося це у листопаді 2014, тобто під час розпалу війни на Донбасі, На його сторінці у фейсбуці журналісти знайшли фото з Кремлем.