Скандальна історія з виділенням земель АТОвцям: у справі з'явився несподіваний поворот

Рік тому голова Львівської облради погодив виділення по 10 соток поблизу озера Наварія для 83 ветеранів АТО. Нині стало відомо, що найпалкіший АТОвець Павло Нікітін насправді не був в АТО, а просто хотів отримати безкоштовну землю.

В Україні все частіше можна помітити вражаючі випадки маніпулюванням статусом воїна АТО і спроби заробити на цьому. Більше того, більшає самозванців, які під виглядом турботи про побратимів вправно отримують пільги та коштовні землі.

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Безкоштовна земля від держави – право кожного громадянина України, забезпечене Конституцією, але віднедавна пріоритет в отриманні – воїнам АТО. А коли ти ще й наближена до впливових людей людина – то взагалі, вважай, джек-пот у твоїх руках.

Отак і з землею для АТОвців. Якщо одним ветеранам відмовляють в отриманні ділянок, мотивуючи відсутністю землі чи іншими формальними бюрократичними перепонами, то до інших, навіть не зовсім АТОвців, золоті сотки самі пливуть до рук.



Земельна ділянка поблизу озера Наварія

Як це можливо? У нашій країні все можливо. Рік тому голова Львівської облради погодив виділення земель для ветеранів АТО 83-м претендентам – по 10 соток в одні руки – всім відома скандальна Наварія, про яку журналісти розповідали неодноразово.

Пам’ятаєте, в тому списку серед АТОвців там поспливали прізвища відомих у Львові підприємців. Коли журналісти робили розслідування з цього приводу, то зосередились тоді на землевласниках, які вели бізнес у Львові та до АТО не мали жодного стосунку.

Зараз викрились нові подробиці: серед так званих звичайних атовців – законних претендентів на землю випливло прізвище такого собі Павла Нікітіна. Він є співзасновником ГО "Ветеранської спілки воїнів АТО", яка так палко виступала в конфлікті із активістами через дивні списки. Так от, виявилося, що пан Нікітін – ніякий не АТОвець.

На підставі яких документів він втрапив у скадальний наварійський список? Це пряме питання пану Синютці, який дав добро на виділення йому землі додатковим розпорядженням, а в розпал скандалу ходив своїми ногами по наварійській та обіцяв на камери, що ледь не особисто перевірить обґрунтованість у списку кожного прізвища.



Самозванець Павло Нікітін

Та дотепер результату немає. У пана Синютки відсутність висновку та будь-яких рухів зі списком та землею аргументують тим, що справа у суді, і саме Феміда має поставити крапку.

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Але я хочу повернутися до статусу АТОвця пана Павла Нікітіна. Як виявилося, він не просто втрапив у скандальний список отримувачів Наварійських земель. Ця ділянка мала б стати вишенькою на торті його земельних здобутків. Адже в ще в 2015 році Нікітін здобув право на ділянку в Пустомитах, а також є власником землі у Давидові. Чому б не брати участь у акціях, протестах проти забророни будівництва у Наварії? І при цьому палко запевняти, що особистої вигоди – жодної.

Так і на цьому історія не завершена. Безкоштовної атошної землі пану Нікітіну виявилося замало. Він ще й подав відповідні документи до органів соцзахисту задля отримання додаткових пільг. Це саме той випадок, коли жадібність вивела чисту воду, адже коли спеціалісти управління соціального захисту львівської міскради перевірили достовірність наданих документів, зрозуміли – це підробка.

Після отакого викриття сам Нікітін згодом на своїй сторінці у Facebook підтвердив – насправді в АТО не був, хіба відслужив в Афганістані, тож і має статус учасника бойових дій. І ще – від скандальної наварійської ділянки принципово відмовляється. Нехай вона дістанеться родині загиблого воїна.

От тільки на такий шляхетний крок активіст наважився вже після того, яка його зовсім неатошний статус було викрито – виклав фото заяви у соціальній мережі. Що ж щодо фальшивих документів, які були подані на отримання додаткових пільг, то тут взагалі він одразу пішов у відмову: "Я – не я і хата не моя" – тобто зроду-віку жодних документів не подавав. І взгагалі не має до них стосунку.



Пост Павла Нікітіна у соцмережі

Усі ці факти – підстава для порушення кримінальної справи. Але найбільше вражає та обурює той факт, що отак маніпулюють статусом атовців люди, які хочуть отримати особисту вигоду і на публіку імітують турботу про беззахисних побратимів.

І не менш обурює той факт, що високі чиновники піаряться на турботі про воїнів, а тим часом під їх прикриттям роздають жирні ділянки своїм друзям та партнерам. І, схоже, саме так вчинив пан Синютка, який зараз уникає коментаріїв на цю тему, посилаючись на судовий процес.

Я вкотре переконуюсь у тому, що насправді в нашій державіі доволі непогані закони, красиво прописані в Конституції права громадян, але як легко все спаплюжити, допустивши до влади не зовсім порядних людей. Тоді винуватою у всіх бідах громадян стає держава, і кращого життя люди шукають поза її межами.

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Такий стан речей змінити маємо ми із вами. Не буду повторюватись – ви знаєте, що незабаром треба зробити. Робіть правильний вибір, не втрачайте пильності і не ігноруйте, якщо бачите, як чиновники крадуть із бюджету чи оформлюють безкоштовну землю від держави на всіх своїх друзів та родичів, або ж хтось видає себе за ветерана АТО, ніколи не нюхавши пороху.