Скандальна куртка Меланії Трамп викликала нову хвилю обурення від дизайнерів та художників: фото

Через скандальну куртку з написом"Мені справді все одно, а вам?", яку вдягнула дружина президента США Дональда Трампа Меланія, розпочався флешмоб у соцмережах.

Як раніше 24 канал повідомляв, перша леді США відправилася провідати дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів у цій куртці. Американці одразу розкритикували такий вибір у соціальних мережах.

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Після чого у Мережі почали демонструвати, як повинна була б виглядати куртка дружини президента під час її візиту до мігрантів.

До прикладу, дизайнер та ілюстратор Джастін Теодоро опублікував скетч куртки з написом "Нікому не має бути плювати".

We Should All Care Публикация от Justin Teodoro (@justinteodoro) 21 Июн 2018 в 2:00 PDT

Інший художник Лало Алкараз навпаки переробив напис на куртці Меланії Трамп набагато зухваліше. Іспанською пише "Мені наср*ти".

Публикация от Lalo Alcaraz (@laloalcaraz1) 21 Июн 2018 в 9:48 PDT

Крім того, бренд одягу Wildfang створив лінію одягу з написом "Мені реально не плювати, а вам хіба ні?".