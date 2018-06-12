Скандальна Лоліта заспівала в окупованому Криму пісню "Океану Ельзи": відео

Російська співачка Лоліта Мілявська, якій СБУ заборонила в’їзд в Україну, вкотре виступила в окупованому Криму. Там співачка виконала відому пісню "Друг" українського гурту "Океан Ельзи".

Відповідне відео опубліковане в Instagram-акаунті Мілявської.

Зазначимо, що українською Лоліта заспівала на своїй репетиції в Ялті.

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"Як добре влаштувати репетицію в тихому ялтинському дворику...", – підписала відео артистка.

Нагадаємо, що 23 квітня 2017 року українські прикордонники зняли з потяга російську співачку Лоліту Мілявську через порушення законодавства, а саме через виступ у 2015 році в окупованій Керчі, що в Криму.



Вже через декілька годин Лоліті Мілявській заборонили в'їзд на територію України терміном на 3 роки.