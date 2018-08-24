Скандальна Ольга Фреймут знайшла чергового хейтера: курйозне відео

Українська телеведуча Ольга Фреймут продовжує зйомки свого нового шоу "Оля". Зірка знайшла чергового хейтера та записала з ним кумедне відео.

28 серпня відбудеться прем'єра шоу "Оля", яке вже обросла кількома гучними скандалами. У квітні телеведуча проекту Ольга Фреймут з'явилась на роботі тих, хто написав неприємні коментарі у соцмережах. На розмову з хейтерами скандальна зірка прийшла з камерами. Згодом вона пояснила, що це частина її нового шоу.

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Та не ця витівка знаменитості викликала чимале обурення. Ольга Фреймут під Верховною Радою роздавала кошенят перехожим. Очевидці розповідали, що телеведуча "пхала" в руки перехожих безпорадних тварин.



Ольга Фреймут біля Верховної Ради

Тепер же з'явилось нове відео, в якому видно, як телеведуча з'ясовує питання зі своїм гнівним коментатором, що розкритикував поведінку зірки. "Жертвою" Ольги Фреймут став Роман Шимчак. Чоловік давав коментар журналістам, коли до нього підійшла українська ведуча. Як виявилось, хейтер сам запросив Ольгу Фреймут після гнівного повідомлення з лайливими словами.

Оля, ти дурнувата п*зда. В твоїй білявій голові взагалі мозку немає, якщо ти не розумієш, що роздавати тварин кому-небудь означає наражати їх на небезпеку знову стати безпритульними або навіть призвести до їх загибелі. Маякни, якщо захочеш приїхати і притикнути мені, що я тебе так називаю. Тобі адресу дам, щоб не блукала,

– написав чоловік у соцмережі.

Ольга Фреймут запевнила хейтера, що в її "білявій голові" не порожнеча. На підтвердження своїх слів телеведуча показала знімок МРТ.

Дивіться курйозне відео спілкування Ольги Фреймут з хейтером: