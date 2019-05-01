Скандальна поправка в енергетиці: як влада робить українців рабами олігарха Ахметова

Нещодавно була проголосована поправка №24, авторства депутата Олександра Домбровського з БПП, яка стосується фактично 10 тисяч українських сімей. Вона забороняє їм будувати домашні сонячні електростанції.

Про це розповів у своєму відеоблозі "Чесна політика" автор та народний депутат Сергій Лещенко.

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За словами Лещенка, ці люди тепер не мають права розраховувати на зелений тариф, натомість жодних обмежень немає для планів Ріната Ахметова, який поставив за мету до 2020 року побудувати максимальну кількість непотрібних нашій енергетиці гігантських сонячних станцій.

Розрахунок простий – якщо Ахметов побудує ці станції до кінця 2019 року, то на них збережеться нинішній надзвичайно високий "зелений тариф" – 15 євроцентів за кіловат/годину, що вдвічі вищий за пікові показники "Роттердам+". Усі станції, які будуть збудовані олігархом до кінця цього року, збережуть астрономічний зелений тариф до 2030 року, тобто вже зараз ціле покоління українців роблять рабами майбутніх заробітків олігарха,

– розповів нардеп.

Також Лещенко сказав, як міністр енергетики Ігор Насалик обґрунтував неможливість надавати зелений тариф для простих громадян, які вирішили будувати дрібні домашні сонячні електростанції на своїй землі. "Виявляється, це може призвести до збільшення тарифу для населення. А величезні поля сонячних панелей від Ахметова та інших олігархів, на його думку, це не проблема", – відповів він.

Нардеп запевнив, що домашні приватні сонячні електростанції забирають із енергоринку 0,5% грошей, але при цьому Ахметов і його товариші забирають із енергоринку 55% грошей – через "Роттердам+" та енергію сонця.

"На виконання примх Ахметова було фактично запроваджено санкції на українські заводи, що виробляють енергетичне обладнання. Їх іноземні конкуренти отримали право продавати свою продукцію без сплати ПДВ, тоді як для українських виробників цей податок залишився, а значить – їхня продукція буде на 20% дорожче аналогічного імпорту", – додав Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" з Сергієм Лещенко за 1 травня 2019