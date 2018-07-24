Скандальна сестра Меган Маркл благає герцогиню відвідати хворого батька

Зведена сестра Меган Маркл, Саманта Грант часто виступає в пресі з образами і провокативними коментарями, які стосуються поведінки герцогині Сассекської і її ставлення до батька Томаса.

Так, родичка Меган вкорте звернулася до ЗМІ. 52-річна Саманта розповіла про стосунки з королівською сім'єю в інтерв'ю у програмі Good Morning Britain, повідомляє видання Daily Mail.

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Саманта наголосила, що батько засмучений тому, що не може мати живе спілкування з дочкою.

"Йому просто потрібно знати, що вона щаслива і все буде добре", – зазначила жінка.

Зазначимо, що напередодні Саманта "накинулася" на Меган з образами. Тоді жінка заявила, що якщо їхній батько помре, це буде провина герцогині.

Я в якійсь мірі шкодую. Але я дійсно розумію, що це несправедливо. Мені здавалось, що якщо з ним станеться щось, і він помре, я не думаю, що хтось із нас міг би жити з тим фактом, що він пішов нещасливим. Я вірю, що вона теж так вважає,

– прокоментувала останній скандал Саманта Грант.

За словами зведеної сестри, до Меган Маркл можна достукатися лише через ЗМІ.

"Вони листувалися, довгий час був контакт. Зараз, в основному, до Меган можна достукатися лише через публічні канали зв'язку", – розповіла вона.

Інтерв'ю з Самантою Грант: дивіться відео

Нагадаємо, старший брат герцогині Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II з закликом не допустити повторення такої ж трагедії, як це сталося з загиблою принцесою Діаною.