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Скандальна Світлана Лобода планує "повернутися" в Україну

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Світлана Лобода
Світлана Лобода / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює Росією, заявила, що з часом "повернеться" в рідну країну.

Таку заяву артистка зробила після оголошення про новий концертний тур по Росії і Туреччині. Разом з цим на території України не заплановано жодного виступу, пише "Главком".

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Крім того, співачка опублікувала епізод свого кліпу до пісні "Случайная", додавши хештеги "Україна", "ми повернемось".

"Була у нашому житті історія, інсценована одним телевізійним каналом. Важкі були часи, але життя розставило усе по своїх місцях", – прокоментувала Світлана Лобода.

Дивіться відео опубліковане Світланою Лободою:

Як пише джерело, припускається, що артистка має на увазі телеканал "1 + 1", який в березні минулого року проводив зйомки біля будинку співачки. Згідно з інформацією слідчих, дві машини охорони співачки заблокували репортерів і відібрали камери, пригрозивши зброєю.

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У кліпі до пісні "Случайная", Лобода показала сюжет з нападником на її охоронця журналістом. Після чого у Москві на передачі "Пусть говорят" з Андрієм Малаховим співачка розповіла про зухвалість українських ЗМІ. Разом з цим, зазначається, що вона охоче показала свій будинок російським журналістам.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії Музика Світлана Лобода журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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