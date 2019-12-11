Скандальна війна Амосової за крісло ректора: судова тяганина тривалістю майже два роки

Півтора року ексректор НМУ імені Богомольця Катерина Амосова оскаржувала своє звільнення в судах. Тільки нещодавно Апеляційний суд Києва нарешті поставив крапку в цьому питанні – визнав законним обрання нового ректора Юрія Кучина. Перед тим, на конференції трудового колективу, колишній очільниці оголосили про недовіру.

2 грудня 2019 року викладачі та студенти медичного університету імені Богомольця вдруге за рік зібралися на конференцію трудового колективу. Питання на порядку денному залишалося незмінним: про довіру колишньому ректору Катерині Амосовій.

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У січні 2019 року 97% делегатів конференції в ході таємного голосування висловили недовіру Катерині Амосовій. Натомість Міністерство охорони здоров'я звільнило її з посади ректора ще 1 жовтня 2018 року. В листопаді 2018 Печерський райсуд вже вчетверте поновив Амосову на посаді. Однак в університеті заявили, що це не міняє юридичного статусу ексректора.

Звільнення Амосової:

►Печерський суд скасував наказ МОЗ про звільнення Амосової від 1 жовтня 2018 та зобов’язав поновити її на посаді. І вже 29 грудня 2018 вона знову стала ректором.

►А менше, ніж через місяць – 18 січня 2019 – Амосову було звільнено вдруге, вже на інших законних підставах. Це рішення досі залишається не оскарженим.

Однак таке судове рішення викликало гнів в університеті. Чому якийсь районний суд, ще й з одіозною репутацією, вказує, хто в них ректор? Навіть в темні часи середньовіччя автономія була священним правом університетів. Саме тому вирішили підтвердити свою волю.

Конференція трудового колективу

2 грудня явка на Конференцію трудового колективу була безпрецедентно високою – 71% від статутної кількості, з них 87% проголосували за недовіру Катерині Амосовій.

Результати голосування:

►За – 240 виборців;

►Проти – 26 виборців;

►Недійсних карток – 10;

►Не голосувало – 2 виборці.

Яку позицію висловлює Катерина Амосова

Натомість, Катерина Амосова переконана, що в університеті чинять беззаконня, а рішення ухвалюють кулуарно.

На очах університетської спільноти рейдери під прапором Супрун зачинилися в ректораті за ґратами в колі тітушок, щоб проводити звільнення співробітників задля залякування спільноти і незаконно розпоряджатися бюджетними коштами,

– написала ексректорка на своїй сторінці у фейсбуці.

Реакція на слова Амосової

За словами професора Василя Нетяженка, який вже тридцять років очолює кафедру пропедевтики в університеті Богомольця, ніхто нікого не змушував приходити, все було добровільно без будь-яких сторонніх напруг.



Професор Василь Нетяженко

Під сумнів волю університетської громади не ставлять і в профільному парламентському комітеті. Його віцеголова, щелепний хірург Артем Дубнов, дев’ять років тому сам закінчив університет Богомольця.

Якщо в легітимний спосіб рішення прийнято, якщо трудовий колектив висловив свою думку з будь-якого питання, чи то по пані Амосовій, чи то по будь-якому питанню трудового розпорядку або життя університету, його треба поважати,

– зазначив Дубнов.



Нардеп Артем Дубнов

Катерина Амосова проти Уляни Супрун

Скандальна ексректорка постійно наголошує, що це все інтриги ексочільниці МОЗ Уляни Супрун. У своєму фейсбуці Амосова написала, що за два роки вона, її родина та вся команда, яка була незаконно звільнена Супрунівським ставлеником, пережили залякування та шалений тиск.

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Про Юрія Кучина

Очевидно, "супрунівський ставленик" – це виконувач обов’язків ректора Юрій Кучин. Тактика не хитра – прив’язати Кучина до Супрун та викликати до нього недовіру з боку нової очільниці МОЗ Скалецької. Тільки це є грубою маніпуляцією.



Юрій Кучин

Вибори ректора медичного університету

Уляна Супрун не призначала ректором Юрія Кучина. Його було обрано колективом вишу. У таємному голосуванні взяли участь всі працівники медичного університету – від двірника до академіка. Це є унікальним рівнем легітимності.

Перший тур виборів відбувся ще 30 травня 2019 року. Було три кандидатури: Юрій Кучин, Олександр Науменко, Олександр Канюра.



Кандидати на посаду ректора

Напередодні виборів Олександр Канюра зняв свою кандидатуру. Тоді Юрій Кучин отримав 48,2% голосів, але для перемоги в першому турі потрібно 50% +1. Тому було оголошено другий тур.

Повторне голосування мало відбутися вже за два тижні, але Катерина Амосова знову через суд заборонила його.

Тому другий тур виборів ми провели не через тиждень, як це мало відбутися, а провели лише 3 вересня, після того, як була скасована ухвала по супроводу позову,

– прокоментував Юрій Кучин.

У другому турі виборів, що відбулися 3 вересня 2019 року, взяло участь 75% виборців, з них 93% віддали свої голоси за Юрія Кучина. Сама ж Катерина Амосова свою кандидатуру не подавала. Натомість вона вдалася до старої тактики – заблокувала вибори через суд.

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5 грудня Київський апеляційний суд нарешті скасував заборону на проведення виборів ректора.

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