Скандальна забудова Протасового Яру в Києві: Зеленському нагадали про його обіцянку

Під Офісом Президента України небайдужі кияни влаштували справжній перформанс. Усе задля того, аби Володимир Зеленський вплинув на кричущу ситуацію щодо забудови столичного Протасового Яру та погроз громадському активісту Роману Ратушному, що начебто надходили від одіозного бізнесмена Геннадія Корбана та заступника глави ОПУ Андрія Смирнова.

Протестувальники вийшли на Банкову, аби нагадати Зеленському про проблеми зеленої зони Протасового Яру, який хочу перетворити на район із хмарочосами.

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Активісти тримали в руках плакати з написами: "Пане президенте, зупиніть Корбана", "Протас – зелені легені Києва", "Протасів Яр – зелена зона". "Суди по Протасовому Яру – лакмус судової реформи", "Зеленський, вимагаю зберегти Протас Зеленим, в тебе теж є діти". Також принесли дерев'яні колоди та електричну пилку, і на промовистій інсталяції прилаштували плакати: "Ні забудові" і "Хочу дихати чистим повітрям".

Двоє активістів одягли на голову паперові маски із зображенням колишнього заступника голови – керівника апарату Дніпропетровської облдержадміністрації при Ігорю Коломойському – Геннадія Корбана і нинішнього заступника глави Офісу Президента України Андрія Смирнова. Протестувальники скандували: "Захистимо Протасів Яр", "Ні варварській забудові".



Протест проти скандальної забудови у Києві / Фото 24 каналу, Катерина Петренко



"Протасів Яр – Зелена Зона" / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

Чого хочуть домогтися протестувальники?

Пройшов місяць з моменту, як Володимир Зеленський пообіцяв втрутитись в ситуацію щодо Протасового Яру.

Проте, як повідомили протестувальники, жодної спроби припинити свавілля з того часу не було. Навіть після того, як громада авто- та велопробігом добралась до ОПУ та передала письмове звернення. Тому голова ініціативної групи громади Роман Ратушний і далі переховується. А плани знищувати зелені легені Києва – Протасів Яр, рейдери не полишають,

– повідомляє протестувальник Олег.

"Ми анонсували кілька звернень до суду, аби Протас не забудували, але нашій громаді відразу почали погрожувати фізичною розправою. Два місяці тому побили члена нашої групи Юлію: за зауваження тітушці, який був на газоні, вона отримала забій щелепи й струс мозку. Поліція тітушку не затримала. Ми тричі робили звернення до Зеленського, який двічі по телевізору обіцяв втрутитись. Але після того голові ініціативної групи Роману Ратушному неодноразово погрожували фізичною розправою. Тому Роман змушений сьогодні переховуватись. Це свідчить про те, що система безкарна, і бандити безкарно себе почувають", – сказав протестувальник.



"Ні забудові", – наполягають протестувальники / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

Як погрожували Ратушному?

Протестувальники проінформували, що лідеру громади погрожували вже тричі. Спочатку забудовники обіцяли, що він зникне і йому "вирвуть хребет". Далі Корбан у Фейсбуці натякав на викрадення.

Відео: погроза Корбана

А 20 вересня, коли Роман відмовився взяти "винагороду в обмін за припинення активності", йому повідомили, що він зникне і до нього застосують катування. І вже 8 жовтня Ратушний повідомив, що його можуть "викрасти, вбити й загубити", оскільки отримав цю інформацію з двох непов'язаних джерел, яким довіряє. Відтак він змушений переховуватись донині.



Фото з акції під ОПУ / 24 канал, Катерина Петренко

Як причетний заступник глави Офісу Президента Андрій Смирнов?

Окрім того, нещодавно громада опублікувала аудіозапис розмови Романа Ратушного із заступником глави Офісу президента Андрієм Смирновим, де прослідковується факт погроз активісту від 14 серпня 2019 року.

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У протесті на Банковій взяла участь і мати Ратушного – сучасна українська письменниця Світлана Поваляєва. Вона емоційно наголосила: ніхто не збирається припиняти боротьбу.

"Учора була річниця Революції Гідності, і обоє моїх синів у 2014 були на Майдані. Меншому сину – Роману зараз погрожують великі чиновники фізичним знищенням, вивезенням в ліс, "вирвати хребет", як це в 1990-х відбувалося. Роман проходив у справах Майдану потерпілим. Ми боролися за свою Україну, мій перший син пішов воювати... Я думала, що хоч на мирній території можна буде розвиватись і будувати цю країну, а не боротись з якимись бандосами. Ніхто з захисників Протасу не збирається припиняти боротьбу. Прикро, що у мирній країні у своєму власному домі, у рідному місті мусить переховуватись мій син, бо йому публічно погрожують фізичним знищенням тільки за те, що він бореться за свій Київ, за чистоту повітря і свою країну", – висловилась Поваляєва.



"Протас – ЗЕлені легені Києва" / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

А що правоохоронні органи?

Після кожного інциденту погроз від Ратушного надходили заяви в поліцію. Але копи зареєстрували лише одне кримінальне провадження, а саме щодо публічних погроз Корбана на його адресу. Активісти проінформували: наразі жодна кримінальна справа реально не розслідується за фактом погроз фізичної розправи.

"Як і у вересні, коли Роман почав переховуватись, так і зараз ми розуміємо, що всі можливі заходи безпеки поволі вичерпуються. Втілені у вересні заходи безпеки розглядались як тимчасові. Довготривалими вони не можуть бути, бо навіть не користуючись телефоном, Роман не може довго утримувати у таємниці своє місцеперебування за наявних технічних засобів. Відповіді на письмове звернення громади немає. Від останнього звeрнeння минуло 30 днів, а реакції президента немає. Цe свідчить про тe, що інституція звeрнeнь громадян вжe також пeрeтворюється на дeкорацію. Поліція, СБУ, силові структури, а тeпeр щe і систeма звeрнeнь нівелює обов'язок відповідати у пeрeдбачeний законом тeрмін та захищати законні права громадян", – прокоментував батько активіста, журналіст Тарас Ратушний.

Зеленський двічі обіцяв втрутитись – натомість тиша: чому

Річ у тому, що 9 травня Володимир Зеленський обіцяв розібратися в ситуації у Протасовому Яру, коли дізнався про те, що бенефіціаром будівництва є Геннадій Корбан. Тоді його обіцянка стосувалась ситуації з незаконною забудовою, повідомляють протестувальники.

Згодом, 10 жовтня, під час прес-марафону він пообіцяв розібратись вже в ситуації Ратушного, а саме щодо погрози Корбана стосовно викрадення.

Адвокат активіста, що вимушено переховується, Євгенія Закревська вважає: ситуація з погрозами небезпечна, бо не зрозуміло, що має статись, аби усвідомити, що небезпека минула.



"Президенте, зупиніть Корбана" / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

"Це дуже важко психологічно! Уявіть себе на місці 22-річного хлопця, який вимушений не бачитись з рідними, з друзями, не займатись своєю звичайною діяльністю, мати проблеми з роботою, і при всьому цьому незрозуміло, чим це має закінчитись... Хочемо, аби на звернення журналістів та громади Протасового Яру щодо забудови і погроз Ратушному була реакція президента. Але цього не відбувається, немає жодної реакції. Щоб розірвати це коло, ми і приходимо на Банкову. Цей сьогоднішній перформанс, аби показати, як некомфортно і небезпечно себе почувають люди, коли немає ефективного захисту їх базових прав", – сказала Закревська.

До слова, 21 листопада Євгенія Закревська оголосила голодування через призупинення розслідування справ Майдану. Сьогодні на акції вона також додала: попри те, що слідство у майданівських справах призупинили, судові процеси ведуться. Проте Роман Ратушний, який також є потерпілим під час Революції Гідності, не може з'являтись на суди, бо вимушений переховуватись.

Насамкінець, громада Протасового Яру знову звернулась до Володимира Зеленського з проханням виконати свої обіцянки: зупинити незаконне будівництво у Протасовому Яру і захистити життя представника громади Романа Ратушного.

Що відомо про забудову Протасового Яру?Протасів Яр – це 30 гектарів лісу в центрі Києва, які входять в зону охоронюваного ландшафту. Термін оренди землі за рішенням Київради сплинув у 2018 році. Громада відмовилась погоджуватись із крадіжкою землі і руйнуванням схилу за допомогою кримінальних схем і почала боротьбу за збереження лісу і надання Протасовому Яру статусу регіонального заказника, аби запобігти майбутнім спробам забудови.



1 травня 2019 року дніпровська компанія забудовник ТОВ "Дайтона Груп" встановила паркан у Протасовому Яру й оголосила місцевій громаді про плани будувати на схилі три 40-поверхівки "ЖК "Турбійон".



4 травня громада Протасового Яру сформувала ініціативну групу "Захистимо Протасів Яр". Близько тисячі місцевих жителів підтримали ініціативу й обрали своїм представником 22-річного місцевого мешканця Романа Ратушного.



Громада ініціювала порушення кримінальних проваджень, подання судових позовів до забудовника та встановила пов'язаних з будівництвом осіб. Бенефіціарами компанії-забудовника ТОВ "Дайтона Груп" виявились дніпровські бізнесмени Геннадій Корбан та Олег Левін. Це, зокрема, підтвердив номінальний директор компанії Дмитро Паланчук.



9 травня 2019 року новообраний президент України Володимир Зеленський пообіцяв втрутитись в ситуацію з незаконним будівництвом і вирубкою лісу в центрі Києва. Громада при цьому домоглась зупинки будівельних робіт, оскільки були видані відповідні приписи контролюючих органів.