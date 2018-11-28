Скандальне будівництво на узвозі: у Кличка заговорили про розірвання договору із забудовником
Радник міського голови Києва, нардеп Дмитро Білоцерківець заявив, що місто зробило крок до розірвання договору із забудовником щодо скандального будівництва на Андріївському узвозі.
Про це радник Кличка написав у своєму Facebook.
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Зокрема, він повідомив, що земельна комісія Київради підтримала розірвання договору оренди землі на Андріївському узвозі 14-16, де ТОВ "Маркон" веде скандальне будівництво.
Для ухвалення відповідного рішення було кілька передумов, зокрема те, що забудовник недоплатив місту майже 1 мільярд гривень (974 659,96 грн) і не своєчасно почав освоювати земельну ділянку.
Білоцерківець зазначив, що міська влада була вимушена піти на такий радикальний крок, оскільки забудовник відмовився брати участь у Містобудівній раді, яка й мала визначити допустиму висотність об'єкта.
Саме проект та його висотність, які були заплановані забудовником викликали неабиякий резонанс і критику.
Радник мера Києва додав, що після рішення земельної комісії у Київраді зареєстрували відповідний проект щодо розірвання договору оренди землі, за який тепер повинні проголосувати.
24 листопада стало відомо про демонтаж будівельного крану на місці скандального будівництва на Андріївському узвозі у Києві.
Що відомо про скандальну забудову на Андріївському узвозі у Києві?На площі у 0,19 гектара в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі забудовник запланував зведення дев’ятиповерхового готелю, хоча максимальна висотність споруд на цій ділянці може становити не більше 12 метрів (приблизно 4 поверхи). Дозвіл на будівництво видали ще у 2010 році, хоча Андріївський узвіз входить до охоронної зони ЮНЕСКО.