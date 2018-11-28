16:54
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Скандальне будівництво на узвозі: у Кличка заговорили про розірвання договору із забудовником

      1275 Читать новость на русском
      Скандальне будівництво на Андріївському узвозі у Києві
      Скандальне будівництво на Андріївському узвозі у Києві / Фото із соцмереж

      Радник міського голови Києва, нардеп Дмитро Білоцерківець заявив, що місто зробило крок до розірвання договору із забудовником щодо скандального будівництва на Андріївському узвозі.

      Про це радник Кличка написав у своєму Facebook.

      Читайте також: Скандальне будівництво в центрі Києва: під загрозою опинився будинок відомих митців

      Зокрема, він повідомив, що земельна комісія Київради підтримала розірвання договору оренди землі на Андріївському узвозі 14-16, де ТОВ "Маркон" веде скандальне будівництво.

      Для ухвалення відповідного рішення було кілька передумов, зокрема те, що забудовник недоплатив місту майже 1 мільярд гривень (974 659,96 грн) і не своєчасно почав освоювати земельну ділянку.

      Білоцерківець зазначив, що міська влада була вимушена піти на такий радикальний крок, оскільки забудовник відмовився брати участь у Містобудівній раді, яка й мала визначити допустиму висотність об'єкта.

      Саме проект та його висотність, які були заплановані забудовником викликали неабиякий резонанс і критику.

      Радник мера Києва додав, що після рішення земельної комісії у Київраді зареєстрували відповідний проект щодо розірвання договору оренди землі, за який тепер повинні проголосувати.

      24 листопада стало відомо про демонтаж будівельного крану на місці скандального будівництва на Андріївському узвозі у Києві.

      Що відомо про скандальну забудову на Андріївському узвозі у Києві?На площі у 0,19 гектара в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі забудовник запланував зведення дев’ятиповерхового готелю, хоча максимальна висотність споруд на цій ділянці може становити не більше 12 метрів (приблизно 4 поверхи). Дозвіл на будівництво видали ще у 2010 році, хоча Андріївський узвіз входить до охоронної зони ЮНЕСКО.

      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України скандальні забудови Скандал на Андріївському узвозі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      сьогодні , 16:45 Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      Блог Медіа 214
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сьогодні , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 2110
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      сьогодні , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      143
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сьогодні , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 5041
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 8464
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук