Скандальне будівництво в центрі Києва: під загрозою опинився будинок відомих митців

Через будівництво на вулиці Мечникова, що в самому центрі Києва, під загрозою руйнування опинився будинок, у якому жила видатна українська художниця Тетяна Яблонська та скульптор Іван Макогон.

"Будівельний вандалізм", як його назвала директорка з маркетингу мережі столичних кінотеатрів, киянка Олена Ніцко, процвітає на одному з Кловських пагорбів у Печерському районі Києва.

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За її словами, тут спостерігається яскрава спроба почати незаконне будівництво на ділянці, яка захоплює території Олександрівської лікарні.

Будинки по провулку Мар'яненка, 14, по вулиці Мечникова, 7 і 7а потрапляють в зону руйнування. Під виглядом перенесення зливових труб, забудовник почав рити траншею на прибудинковій території будинку №14,

– написала Ніцко у своєму Facebook, додавши кілька промовистих фото з незаконного будівництва.

Вона нагадала, що саме в будинку у провулку Мар'яненка, 14 жили і працювали видатні люди, серед яких скульптор Іван Макогон і художниця Тетяна Яблонська.

"Саме в цьому будинку Тетяна Нилівна малювала свої останні неймовірної краси пастелі, сидячи біля вікна. Її права рука вже не піднімалася, не могла тримати важкі кисті. Яблонська малювала лівою рукою легкими мазками, спостерігаючи за небом, птахами і деревами", – зауважила киянка.

Вона нагадала, що через будівництво багатоквартирних монстрів у цьому районі один з будинків у провулку Мар'яненка вже перебуває в аварійному стані.



Скандальна забудова у центрі Києва

На фото з місця незаконного будівництва видно, як місцеві жителі ледь не голіруч захищають свою прибудинкову територію.



Скандальні забудови Києва: місцеві мешканці захищають свою прибудинкову територію

До слова, напередодні стало відомо, що скандальне будівництво на Андріївському узвозі у Києві таки вдалось зупинити – там уже навіть розібрали будівельний кран.

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