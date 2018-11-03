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      Скандальне призначення Терещука: як Порошенко до виборів стягує силовиків

      Право на правду 161 Читать новость на русском

      Президент поміняв одразу чотирьох керівників обласних адміністрацій – в Київський, Луганській, Чернівецькій та Черкаській областях. Втім, найскандальніше призначення сталося саме на Київщині. Тут, за поданням Порошенка, уряд погодив призначення Олександра Терещука – колишнього генерала міліції, який не має жодного права посідати державні посади.

      Терещук підпадає під люстрацію, оскільки в часи Януковича займав високу посаду – він керував міліцією у Волинській області. І саме за особистою вказівкою Терещука волинський "Беркут" відправлявся на Майдан, де брав участь в розправі над протестувальниками.

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      Обурені волиняни прийшли до главку міліції у Луцьку вимагати звіту від Терещука. Наказ міністра, на який він тоді посилався – це наказ Віталія Захарченка, вірного соратника екс-президента Януковича.

      Олексанлр Терещук
      Олександр Терещук

      За цим наказом спецпризначенці отримали право жорстоко розправлятися на Майдані з протестувальниками, в тому числі застосовувати помпові рушниці з бойовими патронами, внаслідок чого в січні 2014 року загинуло перших троє майданівців.

      Здавалося б, така людина як Терещук мала піти в політичне небуття, або опинитися на лаві підсудних. Втім, після Революції Гідності, Терещук фактично пішов на підвищення, очоливши київський главк міліції.

      І хоча громадськість вимагала його звільнення через люстрацію, президент Порошенко особисто рятує скандального генерала та своїм указом переводить його в Національну гвардію. Це дало Терещуку право уникнути люстрації й залишитися на державній службі, оскільки бойовим офіцерам прощаються їхні старі гріхи, зокрема – служба режиму Януковича.

      Проте, бойовим офіцером Терещук рахувався недовго – лише місяць. Потім він повертається у високі чиновницькі кабінети на посаду першого заступника голови Одеської обласної адміністрації. І ось, днями президент призначає його очільником Київської обласної адміністрації, за що високопоставлений міліціянт вже отримав прізвисько "генерал-губернатора".

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      На першій же зустрічі із журналістами Терещук обіцяє боротися з корупцією в Київській області, де, за його словами, корумповані чиновники не дають жити людям, прибираючи до рук найкращі землі під забудову.

      Генерал знає, про що каже, адже як раніше з’ясував мій колега, журналіст Максим Опанасенко, пан Терещук примудрився прибрати до рук елітну земельну ділянку в селі Проців, Бориспільського району Київської області. На березі водойми вже все готове для будівництва маєтку – другого, оскільки генерал має і перший – в столичних Жулянах.

      Звідки у Терещука, який все життя працює на державній службі гроші на всю цю нерухомість та ще на кілька дорогих машин зрозуміти не складно – у нього просто дуже талановиті діти. Зокрема, донька генерала є власницею фірми, яка кілька років поспіль постачає для Міністерства внутрішніх справ комп’ютери, при чому за цінами, що є суттєво вищими за ринкові. 

      Як легко, виявляється, в Україні займатися бізнесом, особливо якщо твій батько один з керівників державного відомства, і це відомство постійно щось закупляє за бюджетні гроші. Генерал Терещук каже, що він тут ні до чого, треба просто дуже старатися і ви також станете багатими.

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      Тож зрозуміло, що керівник області, який і накази виконувати звик, і висить на гачку, бо може потрапити під підозру в незаконному збагаченні – ідеальний вибір для президента Порошенка. Адже попереду вибори – а Петру Олексійовичу треба мобілізувати підтримку, і віддавати голоси бюджетників він нікому не збирається, особливо на Київщині. Тож йому і потрібен той, хто вміє командувати й віддавати накази.


      Президент поміняв одразу чотирьох керівників обласних адміністрацій

      А як влада працює з бюджетниками в Київській області ми вкотре пересвідчилися нещодавно, коли освітян, вчителів та працівників районних адміністрацій організовано звозили на молебень, організований Адміністрацією Президента з нагоди автокефалії Української церкви. 

      Тож після призначення Терещука керівником Київщини таких рознарядок стане лише більше. По-іншому він працювати не вміє, та по-іншому сьогоднішній владі не потрібно.

      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Корупція Петро Порошенко Новини політики Новини Києва Відеоблоги Право на правду
      Джерело: 24 канал
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