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      Гучне відео з новорічним корпоративом у Нацбанку: що кажуть у НБУ

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      У НБУ відреагували на відео зі скандальним новорічним корпоративом / joinfo.ua

      У пресслужбі Нацбанку підтвердили інформацію, що 21 грудня проходив їхній новорічний корпоратив у приміщенні держрегулятора. Захід їм обійшовся у більше ніж 220 тисяч гривень.

      Напередодні нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський опублікував скандальне відео нібито зі святкування новорічного корпоративу у приміщенні Нацбанку. На оприлюднених кадрах, зокрема, можна почути гучну музику та побачити танцівниць. За його словами, організували захід голова НБУ Яків Смолій та його заступниця Катерина Рожкова.

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      У відповідь на запит 24 каналу, у пресслужбі Набанку підтвердили, що 21 у приміщенні Національного банку справді проходили "внутрішні заходи напередодні святкування Нового року".

      У межах цих заходів відбувалися:

      • нагородження кращих працівників за підсумками другого півріччя,
      • привітання керівництвом НБУ співробітників;
      • коротка культурно-розважальна програма.

      За словами представників Нацбанку, ця культурно-розважальна програма передбачала виступ вокального гурту та танцювальний флешмоб для їхніх співробітників.

      Щодо фінансування та організації, то усім займалася профспілка працівників НБУ. Також до організації було залучено зовнішнього підрядника, однак, кого саме, в НБУ не уточнили. Загальна вартість заходу становила 221 тисячу 364 гривні.

      У пресслужбі додали, що нікого з відомих особистостей або артистів виступити на новорічному корпоративі вони не запрошували.

      Додамо, нещодавно ще один гучний корпоратив провела найбільша політсила у парламенті "Слуга народу". Їхній захід пройшов у столичному виставкому центрі "Парковий", а обійшовся він "слугам народу" у майже 1 мільйон гривень.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики НБУ Скандал Новорічні свята
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