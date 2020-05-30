Цього року Новому Роздолу та Новояворівську щастить більше, аніж в минулі роки. Хоча б тому, що проблемні питання пов'язані з тепло- та водопостачанням почали цікавити представників всіх рівнів влади не за два тижні до опалювального сезону, а завчасно.

У вівторок, 26.05 представники управителя – компанії "Нафтогаз-Тепло", представник власника – компанії "Енергія Новий Розділ" спільно с представниками робочої групи ЛОДА та АРМИ намагалися знайти компроміс, який би забезпечив жителів міста безперебійною подачею гарячої та холодної води, а в подальшому – й теплом.

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Та чомусь діалог не склався.

Треба домовлятись!

Представники управителя разом з АРМА прибули на об'єкти в місті Новий Розділ, які згідно переліку з рішення суду передано їм в управління. Мали завершити інвентаризацію, яка, за словами заступника голови АРМА Володимира Павленка, вже пройдена на 95%. Співробітники компанії "Енергія Новий Розділ", в свою чергу, бачать інші шляхи процедури інвентаризації: або спільна інвентаризація наново, або ж звірка переліку інвентаризованого майна у документах однієї та другої сторони.

Тішить й те, що нові управителі разом з новими чиновниками хоча б перестали говорити про "Єдиний майновий комплекс", якого не існувало з самого початку. Це дає усвідомлення – аби системи працювали злагоджено, обидві сторони мають домовитися про нормальні господарські відносини: кожна з компаній користується майном, яке йому належить, і закуповує послуги в іншої сторони, без яких не може впроваджувати свою діяльність.

Здавалося б, цілком логічно. Тільки от Державний гігант "Нафтогаз", дочірньою компанією якого є "Нафтогаз Тепло", так не вважає. Їх позицію теж можна зрозуміти – актив геть не прибутковий, зарплати треба виплачувати, інакше люди знесуть їх, як попереднього "Гаранта", витрати на ремонт обладнання колосальні! Так ще й "Енергії Новий Розділ" та "Енергії Новояворівськ" мусять платити за використану воду та користування мережами. А компанії власників, в свою чергу, натерпівшись від колишніх управителів та попередників АРМИ вже нікому не вірять на слово, і готові працювати лише за гроші.

Очевидно, що домовитися не виходить. І це не про те, що "містян взяли в заручники", а про те, що рівень довіри між сторонами цього процесу не просто низький, а геть відсутній.

Глухий кут для Новоого Роздолу та Новояворівська

То ж поки АРМУ разом з управителем не пустили на санітарні об'єкти закінчити інвентаризацію, та вони й самі визнали – права доступу на час карантину не мають. Поки керівництво АРМА отримуватиме всі додаткові дозвільні документи, а представники ОДА скликатимуть чергові наради – жодних домовленостей не буде досягнуто. Управитель економитиме гроші, власники намагатимуться відстояти власне майно, АРМА буде працювати максимально в рамках закону, враховуючи досвід попередників. Політики перед місцевими виборами знов приїдуть піаритися на людських проблемах та заявляти з трибун "Для того, аби було тепло, треба дати людям тепло!". Всі робитимуть свою роботу – правильно та віддано. Ось тільки від цього мало що залежатиме.

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Так що ж? Це глухий кут, подумають жителі двох багатостраждальних міст? Ні! Вихід є, навіть не один. Та найбільш результативними все ж будуть дії НАБУ та Антикорупційного суду. Саме тих установ, які цю кашу заварили, а тепер відкладають прийняття рішення в дальню шухляду. Бо саме рішення суду поставило б крапку в цій історії. Або майно повертають власнику, і він знов повертається до звичної роботи, забезпечуючи місто теплом та водою, або ж майно конфісковують на користь держави і продають з аукціону. А далі вже покупець в нього вкладається, ремонтує та надає стабільні послуги для населення.