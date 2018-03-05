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Скандальні Лорак і Лобода отримали нові престижні нагороди в Росії: фото

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Ані Лорак і Світлана Лобода стали переможницями престижної російської премії
Ані Лорак і Світлана Лобода стали переможницями престижної російської премії / Колаж 24 Каналу

Відомі українські співачки Ані Лорак та Світлана Лобода, які активно виступають та гастролюють країною-агресором, отримали престижні нагороди на російській музичній премії "ЖАРА MUSIC AWARDS", яка відбулася в неділю, 4 березня.

Про це повідомили в Stories на офіційному Instagram-акаунті каналу "Жара".

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Так, Ані Лорак отримала перемогу в номінації "Співачка року". У своєму Instagram артистка похвалились нагородою та подякувала усім фанатам, які голосували за неї

У свою чергу, Світлана Лобода отримала нагороду "Пісня року". За версією музичного каналу "Жара" кращим хітом 2017 року стала її композиція "Случайная".

Окрім них, на вручення російських нагород прийшли українські виконавці Настя Каменських та Віра Брежнєва.


Ані Лорак з чоловіком Муратом Налчаджиоглу


Світлана Лобода


Віра Брежнєва


Настя Каменських

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Росії Російські гастролери Світлана Лобода Ані Лорак
Джерело: 24 Канал
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