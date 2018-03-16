Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон

Зміни до Кримінально-процесуального кодексу не збільшать термін для встановлення причин смерті, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у Facebook.

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Правоохоронці зазначають, що останнім часом у ЗМІ поширюється інформація щодо ускладнень, які можуть виникнути у зв'язку із набранням чинності сьогодні, 16 березня, змін до Кримінального процесуального кодексу (так звані "правки Лозового" – "24") в частині порядку проведення судово-медичних експертиз, результати якої є обов'язковою умовою для видачі тіл померлих людей для поховання.

У прокуратурі запевнили, що термін встановлення причин смерті людини не буде збільшено.

У практику буде впроваджено проведення дослідження тіл померлих судово-медичними експертами на підставі рішень уповноважених працівників поліції, які будуть письмово оформлюватись на місці події, з наступним призначенням судово-медичних експертиз. Таким чином термін для встановлення причин смерті збільшено не буде, а порядок отримання дозволів для видачі тіл померлих для поховання не зазнає суттєвих змін,

– йдеться в заяві прокуратури.

Що таке нові правила захоронення або так звані правки Андрія Лозового? Це правки до змін у Кримінально-процесуальному кодексі України. Відповідно до змін, слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, серед іншого, щодо встановлення причин смерті. Раніше експертизу проводили за рішенням слідчого. Так, термін досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить два місяця – у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, три місяці – провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості і шість місяців – щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.