Скандальні розслідування "Схем": ГПУ отримала доступ до персональних даних редакторки програми

Радіо "Вільна Європа"/"Радіо Свобода" обурене ухвалою українського суду, який дав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації з телефону журналістки та головної редакторки програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької протягом 17 місяців.

Це рішення є надмірним, грубо порушує міжнародні стандарти і не відповідає зобов’язанням України із захисту вільної преси, наголошує речниця компанії Джоанна Левісон.

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"Це рішення створює несприятливу атмосферу для українських журналістів і має бути скасоване. Те, що запит охоплює тривалий період спілкування з телефону, що належить відомій українській журналістці, яка успішно викриває високопосадову корупцію, викликає серйозне занепокоєння про справжні наміри тих, хто шукає інформацію", – сказала вона.

27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівника програми журналістських розслідувань "Схеми".

В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків та SMS-повідомлень журналістки з липня 2016 по листопад 2017 року та до даних про місцерозташування її телефону протягом цих 17 місяців.

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Як наголошує "Радіо Свобода", за цей час редакція "Схем" здійснила та оприлюднила низку розслідувань про українських високопосадовців, включно з діяльністю генерального прокурора України.

Седлецька разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником.

Адвокат "Радіо Свобода" Анатолій Попов назвав цей захід надмірним і таким, що "порушує як в цілому права людини на повагу до приватного життя, так і тиск на роботу журналіста в рамках виконання його професійних обов’язків і незаконний доступ до джерел інформації журналіста".

Цією ухвалою суд надав слідству доступ до значно більшої кількості приватної інформації журналіста, ніж це потрібно в конкретному розслідуванні. Зустріч за даними слідства відбулась у травні 2017 року, тоді як слідчі отримали доступ до приватної інформації журналістки протягом цілих 17 місяців. Хоча такі широкі дані не мають значення для розслідування цього кримінального провадження. Це суттєве порушення і ми будемо вчиняти відповідні дії,

– сказав Попов.

Так, зокрема, адвокати готують скаргу керівництву прокуратури про "перевищення слідчим меж допустимого втручання у права особи на приватність та захист джерел інформації журналіста, а також будуть скаржитись до Вищої ради правосуддя на суддю Печерського суду міста Києва В'ячеслава Підпалого за допущені порушення при розгляді справи та винесенні необґрунтованого рішення".

У грудні 2017 року Наталію Седлецьку викликали на кількагодинний допит до Генеральної прокуратури у справі проти керівника НАБУ. На допиті розслідувачка послалась на пряму норму Кримінально-процесуального кодексу, за якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

За даними слідства, розмова Артема Ситника з низкою українських журналістів не під запис відбулася в Києві у травні 2017 року. Керівник НАБУ відкидає звинувачення, що під час неформального спілкування порушив законодавство.

Хто така Наталка Седлецька? Наталія Седлецька – володарка численних журналістських нагород, як українських, так і міжнародних. Лауреатка нагороди "Світло справедливості" у 2017 році. Стипендіатка премії імені Вацлава Гавела на 2013-2014 академічний рік (спільна програма "Радіо Свобода" і МЗС Чехії). Переможниця низки конкурсів журналістських розслідувань. Членкиня міжнародної мережі журналістів-розслідувачів Orginized Crime and Corruption Reporting project (OCCRP). Лауреатка премії "За поступ у журналістиці" імені Олександра Кривенка.



Крім того, вона є головною редакторкою програми "Схеми: корупція в деталях" — щотижневої телевізійної програми журналістських розслідувань та аналітики про високопосадову корупцію, яка виходить в ефір з липня 2014 року (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший"). У кожному випуску "Схем" у прізвищах та деталях ідеться про зловживання чиновниками наданою їм владою, статки держслужбовців та конфлікт персональних інтересів з державними, кумівство, розпил, афери та корупційні схеми.