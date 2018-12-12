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      Скандальні відео та шахрайство: обурливі факти про екс-патрульного, який втік до РФ

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      Патрульний поліцейський з Харкова після 9 місяців служби, на якій відзначився знущанням над затриманими, шахрайстві та шантажем людей, вирішив зняти поліцейський жетон і перебратися до сусідньої країни-агресора, де його залюбки прийняли. Звати екс-патрульного Денис Кучеренко і тепер він гордо називає себе росіянином, і дякує Путіну.

      Скандальний екс-патрульний Денис Кучеренко полюбляв під гучні баси по місту ганяти на службовому авто, в руки пістолет взяв ще до того, як отримав на це дозвіл. Та найбільше він полюбляв знімати затриманих на відео, яким потім вихвалявся в соцмережах.

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      Поліцейський 9 місяців служив українському народу, але вирішив переїхати до Росії, чим теж тепер дуже пишається. Як часто трапляється в таких ситуаціях, колеги по службі, ніколи не помічали за Денисом таких проросійських схильностей.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Меня обманули! Всё забрали, травы не оставили

      Допис, поширений Лейтенант Коломбо (@viu_trr_trr)

      Він був звичайним поліцейським, ніс службу на лінії, обслуговував виклики. Якихось окремих яскравих епізодів нічого такого не було. До того моменту поки прокуратура вже відкрила кримінальне провадження і сталася така ситуація,
      – пояснила речниця управління патрульної поліції Харківщини Карина Курбанова.

      За гордими постами в соцмережах ховається страх перед українським кримінальним кодексом та й переїзд більш схожий на втечу. Денис Кучеренко та ще двоє його колег догралися в "крутих поліцейських". Користуючись службовим повноваженням відібрали у харків'янина автомобіль, вимагали у чоловіка за нього гроші, а коли віддали назад, авто вже було не впізнати.

      екс-патрульний харків
      Екс-патрульний Харкова Денис Кучеренко

      Коли водій приїхав за машиною до гаражного кооперативу, він знайшов її повністю розукомплектованою. Поліцейські зняли з автомобіля все, що тільки було можливим – від акумулятора до спинки сидіння та фар. Як наслідок, потерпілому завдано збитків на суму понад 400 тисяч гривень.

      екс-патрульний харків
      Допис екс-патрульного, який втік до РФ

      Восени Денису Кучеренку вручили підозру, а рівно місяць тому матеріали справи дійшли до суду.

      Особа втекла на територію країни агресора, на територію Російської Федерації. Таким чином, на мою думку, напевно, намагається уникнути подальшого процесу правосуддя. Особа обрала такий вихід з ситуації, вважаю його дуже ганебним,
      – сказав заступник начальника департаменту патрульної поліції  Олексій Білошицький.

      Тепер горезвісний патрульний Денис Кучеренко перебуває у розшуку, також готується подання на міжнародний розшук. Та це напевно вже не хвилює колишнього поліцейського, адже він похизувався фотографією біля військкомату десь в Росії.

      екс-патрульний харків
      Екс-патрульний Харкова біля військкомату в Росії

      Нагадаємо, 12 грудня у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що вчинок колишнього харківського патрульного Дениса Кучеренка є одиничний, відтак він не стосується всіх працівників поліції. Щоправда, самого зловмисника у відомстві назвали "паршивою вівцею", яка, як і решта подібних покидьків і зрадників, знайшла собі прихисток у країні-агресорі.

      Автор: Едуард Крижанівський, Олена Кук
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини Харкова Поліція
      Джерело: 24 канал
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