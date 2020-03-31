Скандальні забудови Вавриша: як рік президентства Зеленського позитивно вплинув на бізнес

Журналісти Bihus.Info з'ясували, як рік президентства Володимира Зеленського позитивно вплинув на бізнес дуже близького до Банкової забудовника Андрія Вавриша і як він сам собі надавав дозволи на забудову.

Протягом року в ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України – 24 канал) кілька разів міняли керівників, але скандали в структурі це не зупиняло. Адже може отримувати дозволи на найнезаконніші будівництва.

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В різні роки за ДАБІ стояли різні люди. Вони завжди змінювались разом з кожним новим президентом, як і їхні компанії-фаворити. Попереднього "улюбленця Банкової" ви точно знаєте – це компанії з орбіти екснардепа Микитася. Влада змінилась і сьогодні він вже неконкурентний і збанкрутілий.

Але президентство Володимира Зеленського принесло Києву декількох нових героїв. ДАБІ радо видає їм дозвіл за дозволом, виконуючи найсміливіші забудовні забаганки. Йдеться про керівника будівельної компанії Saga Development Андрія Вавриша, друга Андрія Богдана. І партнера Вавриша, його вчителя, нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.



Дмитро Ісаєнко / Фото OBOZREVATEL

Ледь не щомісяця 2019 року вони починали нове будівництво. Тож давайте відслідкуємо траєкторію будівельних стартапів, які злетіли швидше за ракету Ілона Маска.

Андрій Вавриш

Нині – скандальний девелопер і керівник компанії Saga Development, яка один за одним запускає нові будівельні майданчики по Києву. А ще декілька років тому Вавриш був чиновником КМДА.



Андрій Вавриш / Фото Saga Development

До 2015 року Вавриш працював заступником керівника в Департаменті містобудування. Цей орган видавав документи, потрібні для старту нових забудов. І Вавриш в цьому департаменті, по суті, навидавав таких документів самому собі.

У 2015 році, коли його звільнили за корупцію. Тоді чиновник швидко перепрофілювався в забудовника. І почав будувати на ділянках, документи на які підписані самим Вавришем ще в ролі чиновника. Першим об'єктом став житловий комплекс "Рибальський" на однойменному півострові. Партнером там стала група компаній вже згаданого Дмитра Ісаєнка, колишнього чиновника Міноборони, який відомий своїми численними схемами з землею міністерства.

Компанія Вавриша Saga Development у березні 2019 року мала в активі лише 1 реалізований проєкт. Але береться за новий – ЖК "Сан Франциско" на київських Нивках. Це місце забудовник хотів і раніше. Але все, на що давали дозвіл до цього – це реконструкція будівлі. Але і цього разу ДАБІ якось різко подобрішала і дозволила нове будівництво житлового комплексу на 17 поверхів.

Земля під цим будівництвом перебуває в оренді компанії, що записана на довірену особу Андрія Богдана. Який в березні 2019 року вже підім'яв під себе виборчий штаб Володимира Зеленського і семимильними кроками мчав до статусу найвпливовішої людини в країні.



Андрій Вавриш та Андрій Богдан / Фото Bihus.Info

Крім того, Вавриш і Богдан – давні друзі, з чималим архівом спільних фото з різноманітних закордонних подорожей.

Ми дружимо. При чому це велика така таємниця, яку наче щось нове раз за разом хтось підіймає, як кролик із капелюха фокусника,

– розповів Вавриш.

Чи не може це бути поясненням різкої прихильності контролюючих органів до компанії Вавриша? Легко. Бо що відбувається далі? Зеленський перемагає на виборах, Богдан отримує високу посаду і справи Вавриша, а разом з ним і Ісаєнка, який невдовзі стане депутатом ОПЗЖ, різко йдуть вгору.

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У серпні Андрій Вавриші і Андрій Богдан летять на легендарне весілля "смотрящого" за Мін'юстом Андрія Довбенка у Сен-Тропе. На тому ж весіллі присутній і "тіньовий керівник" ДАБІ Сергій Горовий. Далі хронологія подій наступна:

У 2017 році компанії Вавриша та Ісаєнка отримали від ДАБІ по одному дозволу на будівництво.

У 2018 році – 3 погодження для Ісаєнка та один для Вавриша.

У 2019 році – ДАБІ видає 8 дозволів. Більше, ніж за 2 попередні роки разом.

Сам же Андрій Вавриш вважав це випадковістю.

Більше – дивіться у програмі.