Скандальний актор з РФ Панін влаштував п'яний дебош у літаку в Криму: фото і відео

Скандальний російський актор Олексій Панін потрапив у скандал в окупованому Криму. Так, артист влаштував п'яний дебош на борту літака Сімферополь – Москва.

Відповідні фото та відео опублікували у Telegram-каналі Super.

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"Інцидент стався на борту літака, що вилітав з Сімферополя до Москви: через неадекватну поведінку актора літак не зміг злетіти, а Паніна зняли з рейсу у супроводі поліції", – зазначається в повідомленні.

Як видно на опублікованому відео, до актора підходять співробітники поліції і про щось з ним говорять. Після цього Панін покидає літак.



Скандаліст Панін влаштував п'яний дебош у літаку



П'яний Панін влаштував скандал на борту літака в окупованому Криму



Панін влаштував п'яний дебош у літаку в Криму



Панін влаштував п'яний дебош на борту літака



П'яний Панін влаштував скандал на борту літака Сімферополь – Москва

Дивіться відео скандалу за участю Паніна на борту літака в Криму:

. Згодом актор неоднозначно пожартував з приводу заборони.