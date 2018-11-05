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      Скандальний арбітр Віктор Кашшаї розсудить матч "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

      136 Читать новость на русском
      Віктор Кашшаї
      Віктор Кашшаї

      У середу, 7 листопада, донецький "Шахтар" зіграє на виїзді матч Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті". Гру довірено обслужити угорському арбітру Віктору Кашшаї.

      Віктор Кашшаї відомий українським вболівальникам. Саме він судив матч збірних України та Англії на Євро-2012. Тоді у Донецьку угорський арбітр не зарахував взяття після удару Марко Девіча, коли м’яч повністю пересік лінію воріт.

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      Відео незарахованого голу Девіча у ворота збірної Англії на Євро-2012

       

      Пересікався цей арбітр і з донецьким "Шахтарем". Він обслуговував матч 1/8 фіналу Кубка УЄФА між іспанською "Севільєю" та "Шахтарем". Тоді гра закінчилася з рахунком 2:2. Згодом матч відповідь у Донецьку "гірники" програли з рахунком 2:3 у екстра-таймі. "Шахтар" пропустив другий гол на 90+4 хвилині від воротаря Андреаса Палопа, який зрівняв рахунок у матчі і за сумою двох ігор. Третій гол, який і вивів "Севілью" у наступний раунд, було забито вже у екстра-таймі.

      У 2007 році Кашшаї також обслуговував матч київського "Динамо", який у груповій стадії Ліги чемпіонів програв вдома "Манчестер Юнайтед" 2:4.

      Теги: Футбол Ліга чемпіонів Шахтар Спорт
      Джерело: 24 Канал
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