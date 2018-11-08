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      Скандальний Барна хоче позбавити акредитації до парламенту журналіста, якого сам облаяв

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      Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна
      Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна / Фото з відкритих джерел

      Скандальний народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна просить позбавити акредитації до парламенту журналіста каналу "1+1" Ігоря Колтунова, якого сам облаяв у Верховній раді.

      Нардеп вже звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, йдеться на сайті "Детектор медіа".

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      24 канал повідомляв, що 2 жовтня під час одного з голосувань у парламенті журналіст Ігор Колтунов помітив, як Барна одночасно натискав на кнопки за пультами трьох своїх колег. Помітивши "кнопкодавство", журналіст зробив зауваження нардепу, і почув у відповідь нецензурну лайку.

      Сам Барна заявив, що журналіст, начебто, непрофесійно виконує свої обов’язки.

      Вважаю неприпустимою акредитацію при Верховній Раді подібних журналістів, метою яких є не професійне виконання своїх обов’язків, не об’єктивне висвітлення роботи Верховної Ради України як найвищого законодавчого органу держави, а лише дискредитація брудними методами народних депутатів та українського парламенту в цілому,
      – йдеться у зверненні Барни.

      Барна звернувся до Кометету ВР з проханням позбавити акредитації журналіста
      Барна звернувся до Кометету ВР з проханням позбавити акредитації журналіста

      Нардеп також додав, що декілька разів звертався до гендиректора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка з проханням надати йому прямий ефір "для законного права захистити свою честь, гідність та ділову репутацію шляхом спростування неправдивої інформації щодо мене", проте, за його словами, не отримав жодної відповіді.

      Додамо, заступниця голови Комітету свободи слова Ольга Червакова повідомила, що так само отримала звернення нардепа Барни щодо позбавлення журналіста "1+1" акредитації. За її словами, Комітет розгляне звернення найближчим часом.

      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Скандал Олег Барна журналісти
      Джерело: 24 канал
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