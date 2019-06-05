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      Скандальний депутат від БПП розкидався грошима на відпочинку в Одесі: відео

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      Скандальний депутат від БПП розкидався грошима на відпочинку в Одесі: відео

      Журналісти показали відео, як депутат Києво-Святошинської райради від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Паламарчук шикарно відпочиває в одеському пляжному клубі "Ібіца". На кадрах зафіксовано, як депутат п’є коктейлі та показово розкидається грошима.

      Ймовірно, Паламарчук святкував свій день народження, адже на відео чутно вітальні вигуки його компанії, свідчить сюжет програми "Гроші".

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      Сам Паламарчук звинуватив журналістів, які поширили це відео, у брехні. Адже, як запевняє депутат, гроші, якими він розкидався, були несправжніми, а сувенірними. Паламарчук опублікував у мережі відповідний фотодоказ.

      Дивіться відео, як Паламарчук смітить грошима:

      Зауважимо, що Паламарчук – той самий депутат, який у 2017 році накинувся на школяра Сергія Чагаріва, схопивши його за вухо, а потім – за шию. Усе тому, що хлопець поцікавився доходами Паламарчука.

      Школяр опублікував допис у Facebook із запитанням, звідки у депутата гроші на розкішний відпочинок на Мальдівах, у Таїланді, на Кіпрі та в Грузії. Це дуже не сподобалося Паламарчуку і він схопив Чагаріва, обзивав його та погрожував хлопцеві "знести голову".

      Дивіться відео, як Паламарчук накинувся на школяра:

      За кілька років депутатства справи у Паламарчука налагодилися: додалося майно й значно збільшилася кількість задекларованої готівки. Так, у своїй декларації за 2019 рік депутат вказав, що заробив як підприємець 3 мільйони 705 тисяч 485 гривень і в готівці тримає 185 тисяч гривень. Їздить Паламарчук p 2014 року на авто Lexus ls 460 , а ще має у власності вантажівки ЗІЛ та УАЗ.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Блок Петра Порошенка Скандал Гроші Новини Одеси
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