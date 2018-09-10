13:41
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Спорт
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Скандальний екс-регіонал Герега може стати власником львівських "Карпат"

95 Читать новость на русском
Галина та Олександр Гереги
Галина та Олександр Гереги / InfoResist

Народний депутат України Олександр Герега, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", може стати новим власником футбольного клубу "Карпати" (Львів).

Про це заявив ведучий програми "ТаТоТаке" Сергій Болотніков. При цьому, за його даними, у клубі вже декілька днів працюють люди, які оцінюють майно "Карпат".

Читайте також: Український депутат Герега активно розвиває бізнес в анексованому Криму та Росії: деталі

Герега може стати новим власником "Карпат" (дивіться відео з 16:38)

 

Болотніков заявив, що Герега домовився про купівлю з президентом "Карпат" Петром Димінським та Ігорем Коломойським, який через офшори володів львівським клубом. Однак чи угода вже укладена – поки невідомо.

Варто додати, що Олександр Герега, який разом з дружиною Галиною є власниками мережі будівельних супермаркетів "Епіцентр", є віце-президентом Федерації футболу України. У 2012 році був обраний народним депутатом від 192-го виборчого округу. Увійшов у фракцію "Партії регіонів" у Верховній Раді. Його дружина Галина, яка до цього була секретарем Київради, балотувалася у Києві, але програла вибори у своєму окрузі представнику ВО "Свобода" Андрію Іллєнку.

Читайте також: Хто ввійшов до ТОП-10 найбагатших українців

16 січня 2014 року Олександр Герега проголосував за "диктаторські закони". Після втечі Віктора Януковича 21 лютого вийшов з фракції "Партії регіонів". У жовтні 2014 року був знову обраний депутатом Верховної Ради.

З 2013 року – президент Федерації важкої атлетики України.

Статки Олександра та Галини Герег у 2017 році оцінювали у 688 мільйонів доларів.

Теги: Спорт Новини Львова ФК Карпати Галина Герега Герега Олександр Володимирович
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сьогодні, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
сьогодні, 08:04 Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 вересня, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
9 вересня, 20:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Сема Пітера виписали із лікарні
 21 вересня 2010 , 16:00
"Інтернасьйональ" продовжує захист титулу
 20 квітня 2011 , 11:43
Годулян допоміг. "Металіст" - "Карпати" - 2:1. ВІДЕО
 26 жовтня 2013 , 21:52
"Говерла" досі не погасила заборгованість перед футболістами
 28 червня 2014 , 11:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук