Скандальний екс-регіонал Герега може стати власником львівських "Карпат"

Народний депутат України Олександр Герега, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", може стати новим власником футбольного клубу "Карпати" (Львів).

Про це заявив ведучий програми "ТаТоТаке" Сергій Болотніков. При цьому, за його даними, у клубі вже декілька днів працюють люди, які оцінюють майно "Карпат".

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Герега може стати новим власником "Карпат" (дивіться відео з 16:38)

Болотніков заявив, що Герега домовився про купівлю з президентом "Карпат" Петром Димінським та Ігорем Коломойським, який через офшори володів львівським клубом. Однак чи угода вже укладена – поки невідомо.

Варто додати, що Олександр Герега, який разом з дружиною Галиною є власниками мережі будівельних супермаркетів "Епіцентр", є віце-президентом Федерації футболу України. У 2012 році був обраний народним депутатом від 192-го виборчого округу. Увійшов у фракцію "Партії регіонів" у Верховній Раді. Його дружина Галина, яка до цього була секретарем Київради, балотувалася у Києві, але програла вибори у своєму окрузі представнику ВО "Свобода" Андрію Іллєнку.

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16 січня 2014 року Олександр Герега проголосував за "диктаторські закони". Після втечі Віктора Януковича 21 лютого вийшов з фракції "Партії регіонів". У жовтні 2014 року був знову обраний депутатом Верховної Ради.

З 2013 року – президент Федерації важкої атлетики України.

Статки Олександра та Галини Герег у 2017 році оцінювали у 688 мільйонів доларів.