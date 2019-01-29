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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Скандальний екс-воротар збірної України покинув аутсайдера чемпіонату Туреччини

      308 Читать новость на русском
      Олександр Рибка
      Олександр Рибка

      Колишній воротар збірної України Олександр Рибка покинув турецький "Афьонспор". Гравця вже немає у переліку футболістів на офіційному сайті клубу.

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      Про це сам Олександр Рибка повідомив на своїй сторінці в Instagram. 

      "Хочу сказати величезне спасибі великій кількості людей, які зі мною працювали та підтримували мене тут! Також велике спасибі уболівальникам! Частина мого серця залишиться з вами", – написав Олександр Рибка.

      Варто зазначити, що Олександр Рибка перейшов у "Афьонспор" лише влітку 2018 року. За клуб він зіграв 15 матчів, у яких пропустив 25 голів. Зараз команда посідає 15-е місце у Першій лізі чемпіонату Туреччини.

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      Олександр Рибка є вихованцем київського "Динамо". За столичний клуб воротар виступав з 2005 до 2010 років (частину з цього періоді – за дубль). Згодом він перейшов у інший київський клуб – "Оболонь". Після чого перебрався до донецького "Шахтаря" у 2011 році, чим викликав хвилю обурення у фанатів "Динамо". Тоді ж дебютував і за збірну України. Однак у 2012 році гравця дискваліфікували на два роки за вживання допінгу. У 2014 році Рибка знову став гравцем "Динамо", спричинивши нову хвилю обурення у вболівальників через напружені стосунки між "Динамо" та "Шахтарем". У 2017 році гравець перебрався до чемпіонату Туреччини. Спочатку виступав за "Карабюкспор", а згодом в оренді – за "Афьонспор".

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      Теги: Спорт Шахтар Динамо Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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