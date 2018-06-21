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Скандальний готель на Андріївському: забудовника заставлять зменшити висотність будівлі

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Андріївський узвіз
Андріївський узвіз / ua.igotoworld.com

21 червня під час пленарного засідання депутати Київради підтримали проект рішення, який покликаний примусити приватне підприємство "Маркон", яке мало намір збудувати на Андріївському узвозі 9-поверховий готель, зменшити висотність майбутньої будівлі.

В іншому разі – договір оренди з забудовником розірвуть в односторонньому порядку.

"За" відповідний проект рішення, який створили на основі місцевої ініціативи, поданої керівником юридичного департаменту "Об’єднання "Самопоміч" – Київ Єгором Недашківським та громадою Андріївського узвозу, проголосували 82 депутата.

Документ передбачає надання забудовнику місячного терміну, аби він привів у належний вигляд усю дозвільну документацію, оскільки нині підприємство порушує наступні норми законодавства:

  • Забудовник перевищив допустиму висотність майбутньої будівлі, оскільки готель хочуть звести аж на 9 поверхів (орієнтовно 30 метрів) в той час, коли максимальна висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів (територія Андріївського узвозі входить до двох охоронних зон: Андріївської церкви і Софії Київської).
  • Забудовник грубо порушує умови земельного законодавства (про це свідчить акт земельної ділянки, складений департаментом земельних ресурсів КМДА). Йдеться про незаконне захоплення території: підприємству виділи всього 20 соток під забудову, а будує воно на 30-ти.

Передбачається, що якщо підприємство не впорядкує свою документацію згідно чинних норм і не зменшить висотність майбутнього готелю – з ним розірвуть договір оренди землі в односторонньому порядку.

"Це рішення дуже важливе для Києва, адже на Андріївському узвозі норовили збудувати "монстра", аналогічно тому, який є на Подолі. Висота обох приблизно однакова, тільки один височіє на "Волах", а інший псував би вигляд усього Києва", – прокоментував рішення Єгор Недашківський.

Нагадаємо, сьогодні ж, 21 червня, депутати Київради підтримали проект рішення, що передбачає збереження і музеєфікацію артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовійплощі і створення на цьому місці музейного закладу.

Теги: Новини Києва Київрада Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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