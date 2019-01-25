Скандальний гравець збірної України відмовився перейти в турецький клуб

Захисник грецького ПАОКу та збірної України Євген Хачеріді не захотів переходити в турецький "Сівасспор" на правах оренди.

За інформацією SportArena, клуб з Суперліги хотів орендувати 31-річного центрбека на півтора року, проте, сам Хачеріді відмовився від такого варіанту продовження кар'єри.

Читайте також: Стали відомі несподівані подробиці трансферу Шведа у "Селтік"

Цікаво, що у "Сівасспорі" вже виступає один українець – орендований у київського "Динамо" Сергій Рибалка.

ПАОК виставив Хачеріді на трансфер і вже почав пошуки покупця. Сам Євген заявляв, що хоче продовжити кар'єру в Німеччині.

Нагадаємо, що Хачеріді перебрався до Греції в кінці травня 2018 року, але з тих пір зіграв лише 10 матчів у всіх турнірах, при цьому в грецькій Суперлізі виходив на поле 3 рази.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram