Скандальний хорват Віда близький до підписання контракту з "Ліверпулем"

Захисник турецького "Бешикташа" і національної збірної Хорватії Домагой Віда близький до переходу в англійський "Ліверпуль".

За інформацією A Spor, 29-річний хорват вже узгодив контракт з керівництвом "мерсисайдців" за схемою 2+1. Тепер представники "червоних" будуть вести переговори з "Бешикташем", який, як стверджує джерело, вимагає 25 млн євро, замість 35, як раніше.

Читайте також: Хотілося вбити Віду в землю, – форвард збірної Росії Дзюба

Зазначимо, що Віда перейшов у "Бешикташ" взимку цього року в ролі вільного агента. До цього він 5 років провів у київському "Динамо".

Нагадаємо, після перемоги Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу, де Віда забив один з голів, а потім влучно пробив під час післяматчевих пенальті, було опубліковано відео з ними, де пролунала фраза "Слава Україні!" та "це перемога за "Динамо" та Україну". ФІФА винесла попередження гравцеві збірної Хорватії Домагою Віді за фразу "Слава Україні". Також хорватські футбольні функціонери вирішили звільнити Вукоєвіча зі збірної та попросити вибачення у росіян (хоч свою срібну медаль він таки отримав).