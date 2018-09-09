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Скандальний Іван Дорн виступив у прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2018"

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Танці з зірками 2018: виступ Івана Дорна дивитись онлайн
Танці з зірками 2018: виступ Івана Дорна дивитись онлайн / Фото з вільних джерел

Популярний розважальний проект "Танці з зірками 2018" продовжує обростати скандалами. У третьому прямому ефірі шоу виступив скандальний співак Іван Дорн.

Організатори "Танці з зірками 2018" вдаються до досить провокативних рішень. Спершу до шоу запросили дружину скандального політика Віктора Медвечука – Оксану Марченко. Хвиля обурення не тільки прокотилась Україною, а й дійшла до журналістів "1+1". Попри шквал обурення телеведуча все ж вийшла на паркет. 

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Тепер організатори шокували українців запрошеним гостем третього прямого ефіру. На паркет із піснею вийшов Іван Дорн. Телеведучий Юрій Горбунов зазначив, що це "повернення" співака, а в анонсі звучало, що всі чекали на появу Дорна на українській сцені. 

Несподівано артист вийшов на сцену із зав'язаними очима та заспівав російськомовну пісню з повторюваними словами "Отямся". Згодом пов'язку Іван Дорн зняв. 

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Івана Дорна

Відео з'явиться згодом

До слова, український виконавець Іван Дорн, який активно гастролює у Росії, під час виступу на музичному фестивалі "MRPL City 2017" у Маріуполі прочитав зі сцени нового вірша, якого присвятив "лукавим патріотам" і "провокаторам". Співак давав неоднозначні інтерв'ю російським журналістам та змагався за музичні нагороди в РФ. 

Теги: Новини України LifeStyle Іван Дорн Музика
Джерело: 24 Канал
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